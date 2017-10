ZSD SR: Sľubovaná transparentnosť v obchode s drevom je v nedohľadne

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. októbra (TASR) - Sľubovaná transparentnosť v obchode s drevom je podľa Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR v nedohľadne.Zväz takto reagoval na zámer štátneho podniku Lesy SR zabezpečovať po novom ťažobnú činnosť. A to tak, že by jeden odštepný závod mal uzatvorenú jednu rámcovú zmluvu na tieto práce. Súťažilo by sa o najnižšiu cenu na celý objem prác na štvorročné obdobie. V súčasnosti majú Lesy SR uzatvorených 1633 rámcových zmlúv s 555 dodávateľmi, čo na jeden odštepný závod znamená približne 25 dodávateľov.uviedol generálny sekretár ZSD SR Peter Zemaník v utorkovom stanovisku.Zväz podľa jeho slov považuje za kľúčové v nastolení poriadku na trhu s drevom predovšetkým transparentný trh s drevom, rovnocenný prístup k drevnej surovine na základe objemu spracovania dreva a strednodobé a dlhodobé zmluvy pre spracovateľov dreva.ZSD SR sa podľa Zemaníka od nástupu nového vedenia podniku Lesy SR na niekoľkých bilaterálnych stretnutiach dohodol, že budú pokračovať v intenzívnej spolupráci pri presadzovaní týchto troch princípov.zdôraznil Zemaník. Zväz sa podľa jeho slov aktívne podieľa na napĺňaní princípov Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva, ktorý prijala vláda v auguste 2013, a prostredníctvom účinkovania v Lesnícko–drevárskej rade pri ministerstve pôdohospodárstva chce v spolupráci s ďalšími účastníkmi akcelerovať rozvoj lesnícko–drevárskeho komplexu na Slovensku.