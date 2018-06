ZSE otvorila prvú nabíjaciu stanicu na prevádzke McDonald´s

Informácie o partneroch projektu



Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE) je vedúco elektroenergetickou spoločnosťou a na slovenskom trhu pôsobí od roku 1922. Skupinu ZSE tvorí materská spoločnosť, ktorou je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., a jej dcérske spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s., ZSE Development, s.r.o., ZSE MVE, s.r.o.



Poslaním ZSE je vykonávanie dodávky elektriny, dodávky plynu a distribúcie elektrickej energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných energetických služieb pre všetky kategórie zákazníkov – od domácností, cez malých a stredných podnikateľov, až po strategické podniky slovenského hospodárstva.

McDonald´s Slovensko

Spoločnosť McDonald´s prišla na slovenský trh v roku 1995. Prvou otvorenou prevádzkou bola reštaurácia v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities.



Aktuálne je na Slovensku 30 reštaurácií, z ktorých je 14 v Bratislave a ostatných 16 v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene a Žiline.



Súčasťou 22 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. McDonald´s aktuálne zamestnáva 2 061 zamestnancov. V roku 2017 dosiahli tržby spoločnosti 75,2 milióna eur.

BMW Group

BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.



BMW Group zaznamenal v roku 2017 celosvetový predaj viac než 2 463 milióna predaných automobilov a viac než 164 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2016 činil zisk pred zdanením 9,67 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 94,16 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2016 zamestnával po celom svete 124 729 spolupracovníkov.



Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

BMW Group Slovakia – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Goup Slovakia, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Group Slovakia ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.



K prvému máju 2017 sa v Slovenskej republike nachádzalo:Deväť autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach. Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.



Značka BMW i je charakteristická inovatívnou koncepciou predajných kanálov, prispôsobených špecifickej oblasti daného trhu. V rámci tejto koncepcie je BMW i na Slovensku priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria.



Servisná starostlivosť pre BMW i je poskytovaná v autorizovaných BMW i servisných centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín. Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach. Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 15. júna (WBN/PR) -Na všetkých prevádzkach budú postavené tzv. DC rýchlonabíjacie stanice, ktoré poskytnú možnosti nabíjania všetkými konektormi ako sú CCS/CHAdeMO/Type 2. Komfort nabíjania je zabezpečený aj vďaka dvom vyhradeným parkovacím miestam pri každej nabíjacej stanici.Spoločný projekt ZSE a McDonald´s vznikol s cieľom vybudovať verejné nabíjacie miesta tak, aby mali užívatelia elektromobilov zabezpečený nabíjací komfort bez akýchkoľvek obmedzení. Stanice sa stavajú v rámci celoeurópskych e-mobilných projektov EAST-E a FAST-E, ktorých je ZSE koordinátorom.Cieľom projektu FAST-E je vybudovať 29 multištandardných rýchlonabíjacích staníc na území Českej republiky a Slovenska. Projekt EAST-E je realizovaný v rámci medzinárodného konzorcia spoločností ZSE (SK), GO4 s.r.o. (SK), E.ON Česká republika, s.r.o. (CZ) a Hrvatska elektroprivreda d.d. (HR). V týchto krajinách sa vybuduje spolu 62 nabíjacích staníc z čoho 57 multištandardných rýchlonabíjacích staníc a 5 stredne rýchlo nabíjacích staníc.„Spoločnosť ZSE je zapojená do viacerých projektov, ktorých cieľom je rozvoj infraštruktúry, jednej z bariér rozvoja elektromobility. V rámci projektov by sa malo v horizonte troch rokov vybudovať v Európe vyše 500 nabíjacích staníc. Projektom so spoločnosťou McDonald chceme zákazníkom poskytnúť komfort nabíjania priamo v mestách, a umožniť im pohodlné nabíjanie všetkých druhov automobilov. Na konci tohto roka bude nabíjacou stanicou vybavených 18 prevádzok tejto siete,“ uviedol Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.Nabíjacie stanice budú vybudované na prevádzkach McDonald´s v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Zvolene, Banskej Bystrici, Prievidzi, Liptovskom Mikuláši, Martine, Košiciach, Prešove„Téma udržateľnosti je spoločnosti McDonald's blízka dlhodobo, preto podpora projektu elektromobility je ďalšou z aktivít, ktorou môžeme z pozície najväčšieho svetového reťazca reštaurácií prispieť k zlepšeniu životného prostredia,“ vysvetľuje Zuzana Svobodová, riaditeľka PR a komunikácie McDonald´s pre Českú republiku a Slovensko, a dodáva: „naši zákazníci tak budú mať možnosť dobiť energiu nielen svoju, ale aj tú vo svojich vozidlách.“Marketingovým partnerom projektu je spoločnosť BMW Group, ktorá výrazne podporuje elektrifikáciu. Dôkazom je ocenenie Organizácie spojených národov udelením ceny Momentum for Change. Spoločnosť je jedným z vedúcich dodávateľov elektrifikovaných vozidiel v Európe. Aktuálne, s celkovým počtom deviatich elektrifikovaných modelov automobilov a jedného motocykla, má najširšie portfólio na trhu a s kumulatívnym predajom na úrovni už vyše 200 000 vozidiel. Do roku 2025 plánuje BMW Group ponúknuť až 25 elektrifikovaných modelov, 12 z nich bude čisto elektrických.„BMW Group sa podieľa na niekoľkých projektoch budovania celoeurópskej nabíjacie siete a služieb pre elektrické vozidlá, či prémiového zdieľania elektromobilov v rámci car-sharingu. Vítame všetky aktivity spojené s rozširovaním staníc pre vodičov na Slovensku a zvyšovaným atraktívnosti ekologickej mobility," uviedol Michael Kordys, General Manager BMW Group Slovakia.