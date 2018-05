Zsolt N. z gangu sátorovcov, prezývaný Csonti, priznal svoju vinu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 15. mája (TASR) – Hoci pôvodne obhajca Zsolta N., prezývaného Csonti, pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Banskej Bystrici, ktorý v utorok otvoril proces so zločineckým gangom sátorovcov z Dunajskej Stredy, vyhlásil po prečítaní obžaloby pred súdom, že, krátko nato urobil jeho klient vyhlásenie o vine. Jeho komplic Kristián K. urobil takisto vyhlásenie o vine, ale priznal sa iba k zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.ŠTS kauzu Zsolt N. a spol. otvoril v banskobystrickom Ústave na výkon väzby. Z pôvodne 14 obžalovaných sa pred súd postavilo 11 ľudí. Šiesti z nich sú stíhaní väzobne. Časť z nich však súd vylúčil na samostatné konanie.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ich viní z viacerých závažných skutkov, medzi nimi deviatich vrážd či už členov samotnej zločineckej skupiny, ktorí sa nejako spreneverili, konkurenčnej, alebo tzv. bielych koní, na ktoré čerpali nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty. Okrem iného v obžalobe konštatoval, že sátorovci pôsobili minimálne od roku 1999 do roku 2010 najmä v Dunajskej Strede, ako i v okresoch Galanta a Komárno či na iných miestach Slovenska a Maďarska.Medzi najbrutálnejšie popravy gangu, ktorému šéfoval nebohý Ľudovít Sátor, mala patriť vražda Andreja Reisza. Zastrelili ho v roku 2006 a následne jeho telo údajne rozporciovali, niektoré kusy pomleli a hodili do rieky.Na proces do Banskej Bystrice prišiel aj otec dvoch nebohých synov Raiszovcov, ktorých mali sátorovci zavraždiť. Bratov v minulosti spájali s masovou popravou členov gangu pápayovcov v dunajskostredskom bare Fontána.konštatoval počas procesu otec nebohých synov.