ŽSR a odbory stále pokračujú vo vyjednávaní o platoch

Železnice SR, ilustračná snímka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Kolektívne vyjednávanie medzi vedením štátneho správcu tratí - Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a 12 železničnými odborovými organizáciami stále pokračuje. Aktuálne rokovania prebiehajú pred spotredkovateľom, ktorého určil rezort práce.Podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej sa zatiaľ zo 41 prerokovávaných bodov nedosiahla dohoda v troch z nich, a to tých najdôležitejších, ktoré sa týkajú zvýšenia miezd.priblížila. Prvý návrh predstavoval zvýšenie o 18 eur, ďalší o 24 eur, následne o 25 eur a 28 eur.Posledný návrh podľa hovorkyne znamenal zvýšenie tarifných miezd všetkých zamestnancov ŽSR v roku 2017 o 30 eur v každej tarifnej triede a zachovanie objemu prémií z roku 2016 pre vybrané typové pozície zamestnancov v prevádzke.doplnila.Odborové organizácie ŽSR, ktoré sú od 22. decembra 2016 v štrajkovej pohotovosti, žiadajú zvýšenie o 6 %. To by predstavovalo nárast tarifných miezd o 43,20 eura a zachovanie objemu prémií z roku 2016 pre všetkých zamestnancov.vyčíslil generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.ŽSR tiež argumentuje, že ďalšími výhodami, s ktorými súhlasili, sú napríklad znížený 36-hodinový pracovný čas turnusových zamestnancov na pracoviskách v nepretržitom pracovnom režime bez zníženia mzdy, odmena 100 eur za každý odpracovaný kalendárny rok, ak zamestnanec využije riadny termín odchodu do dôchodku, či doplnenie odmeny pri životnom jubileu 50 a 60 rokov veku zamestnanca pri odpracovaní 30 až 35 rokov vo výške 600 eur a nad 35 rokov vo výške 700 eur.Odborári ako dôvod štrajkovej pohotovosti uviedli spôsob kolektívneho vyjednávania v spoločnosti, kde zamestnávateľ podľa nich podmieňuje nárast mzdy vopred pridelenými mzdovými prostriedkami a prepúšťaním zamestnancov. "Takýto postup rázne odmietame," zdôraznili odborári.Čo sa týka prepúšťania, hovorkyňa reagovala, že pripravovaná optimalizácia nemá žiadny súvis s kolektívnym vyjednávaním a nebude sa týkať prevádzky a prevádzkových zamestnancov. "Optimalizáciou by mala byť dotknutá výhradne administratíva, duplicitné obslužné činnosti, vrátane aparátu generálneho riaditeľstva ŽSR," vymenovala.Generálny riaditeľ doplnil, že prepúšťanie sa nebude týkať prevádzky a "každé jedno miesto z prevádzky, kde by bol návrh na zrušenie, mu musí byť vysvetlené a zdôvodnené". "Jediným relevantným dôvodom je, ak človeka nahradí nová technika, s čím nemajú problém ani odborové organizácie," dodal Erdössy.Čo sa týka kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom, obidve strany by mali dospieť ku kompromisu počas 30 dní vyjednávania. Túto lehotu je však možné so súhlasom obidvoch strán predĺžiť. Odborové organizácie sa však musia počas tejto doby zdržať štrajku a aj akýchkoľvek výziev či petícií o príprave štrajku.ŽSR sú akciovou spoločnosťou vo vlastníctve štátu. Spravujú železničnú infraštruktúru na Slovensku.