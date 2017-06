ŽSR podpísali zmluvy o spolupráci s ďalšími dvoma strednými školami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dnes uzavreli dve Rámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Trnave a Strednou priemyselnou školou v Košiciach. Zmluvy upravujú spoločný postup pri zabezpečení vzdelávania a prepojenia výučby teórie s praxou. Ich súčasťou je aj štipendijný program. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.zdôvodnil generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.Podľa Pavlikovej je cieľom štipendijného programu motivovať mladú generáciu na štúdium v profesiách, ktoré sú pre ŽSR dôležité a systematicky tak riešiť problém so získavaním zamestnancov v železničnej doprave a elektrotechnike. O štipendium sa môžu uchádzať žiaci všetkých ročníkov. Podmienkou jeho získania bude študijný priemer do 2,5 z odborných predmetov, úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia.spresnila Pavliková.Dodala, že záujemcovia o štipendium budú vyberaní podľa personálnych potrieb železníc a na základe spolupráce so školou. Vybratí žiaci musia splniť záväzok zamestnať sa v podniku ŽSR po skončení strednej školy na obdobie troch rokov. ŽSR na druhej strane garantujú, že zamestnajú žiaka v oblasti, ktorú študuje.