ŽSR uzatvorili rámcovú dohodu na dozor k stavbám za 43,98 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Správca koľajníc Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uzatvorili rámcovú dohodu na stavebný dozor k projektom, ktoré sú spolufinancované z eurofondov.Dohoda je uzatvorená s deviatimi úspešnými uchádzačmi v tendri na sumu 43,98 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Železnice predpokladajú, že činnosť stavebného dozoru budú potrebovať na 13 stavbách. Rámcová dohoda je na dobu určitú, a to na 48 mesiacov.Dohodu ŽSR uzatvorili so všetkými uchádzačmi v súťaži, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Zákazka je spolufinancovaná z eurofondov.