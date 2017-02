ŽSR vyhlásili súťaž na modernizáciu železničnej trate za 305 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili súťaž na zhotoviteľa modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica s Českom. Predpokladaná hodnota zákazky je 305.035.160 eur bez DPH, stanovená bola na základe štúdie realizovateľnosti. Informovala o tom dnes hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže zaslali železnice do Vestníka verejného obstarávania a Úradného vestníka Európskej únie 27. januára tohto roka. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20. marca, požadovaná zábezpeka je vo výške 500.000 eur. Doba realizácie projektu je stanovená na 38 mesiacov.Plánovaná modernizácia bude financovaná z prostriedkov fondu CEF (Connecting Europe Facility, Nástroj na prepojenie Európy) a štátneho rozpočtu. Ide o líniovú stavbu slovenskej časti Paneurópskeho železničného koridoru Orient/východné Stredomorie číslo IV (sieť TEN-T Core), ktorého súčasťou je aj medzinárodný Koridor železničnej nákladnej dopravy RFC 7.Dielo Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR má celkovú dĺžku 57 kilometrov a bude rozdelené do dvoch etáp výstavby. Po zavŕšení modernizácie budú môcť vlaky po tejto trati premávať rýchlosťou do 160 km/hodinu.