ŽSR vyzvali Transprojekt na odovzdanie prenajatých pozemkov

Bratislava 9. októbra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) po odstúpení od zmluvy so spoločnosťou Transprojekt 18. septembra pristúpili k druhému kroku. V závere septembra ŽSR písomne vyzvali spoločnosť Transprojekt na protokolárne odovzdanie pozemkov, ktoré sa uskutočnilo v plánovanom termíne 5. októbra pred bratislavskou hlavnou železničnou stanicou. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.uviedla Pavliková. Spoločnosť Transprojekt podľa nej doručila ŽSR list, v ktorom navrhuje vzniknutú situáciu riešiť na spoločnom stretnutí a zároveň uvádza, že odstúpenie od zmluvy považuje za neplatné, právne neúčinné a ako také ho neuznáva s tým, že si voči ŽSR bude uplatňovať bližšie nešpecifikovanú škodu.povedal generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy s tým, že spoločnosť Transprojekt počas takmer 11 rokov trvajúceho nájmu nevykonávala na pozemkoch žiadnu činnosť, ani sa o ne riadne nestarala. "uviedol Erdössy.Aké budú najbližšie kroky spoločnosti Transprojekt, by sa podľa Pavlikovej malo vyjasniť na vzájomnom stretnutí, ktoré spoločnosť iniciovala a ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.ŽSR odstúpili od rámcovej zmluvy so spoločnosťou Transprojekt na prenájom priestorov na Predstaničnom námestí pred Hlavnou stanicou v Bratislave. Na základe toho, že súkromná spoločnosť si nesplnila zákonnú povinnosť a nezabezpečila do 31. júla zápis do Registra partnerov verejného sektora.Pavliková pripomenula, že rámcovú zmluvu uzatvorili ŽSR a spoločnosť Transprojekt 10. júla 2006 na dobu 50 rokov. Jej predmetom bol nájom pozemkov potrebných na realizáciu investičného zámeru podľa projektu Predstaničný priestor – Bratislava, ako aj vzájomné usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom a k navrhovaným stavbám. Na projekt bolo v roku 2010 vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. augusta 2010.doplnila Pavliková.ŽSR začali v júli 2017, mimo projektu, ktorý mal realizovať Transprojekt, s čiastočnou rekonštrukciou Hlavnej stanice v Bratislave prebudovaním bývalého služobného podchodu na podchod pre cestujúcich s výstavbou moderných výťahov pre imobilných cestujúcich na všetky nástupištia. Projekt má byť hotový do konca tohto roka. Nasledovať bude prebudovanie bývalej reštaurácie na čakáreň.