ŽSR zvýšia bezpečnosť na železničných priecestiach za 2,46 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) idú zvyšovať bezpečnosť na železničných priecestiach na troch traťových úsekoch na Slovensku.Vo vestníku verejného obstarávania zverejnili výzvy na predkladanie ponúk v troch súťažiach za celkovú predpokladanú cenu 2,46 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).V prvom prípade ide o úpravu priecestia na traťovom úseku Staškov - Turzovka v okrese Čadca na severe Slovenska. Táto zákazka by mala podľa predpokladu ŽSR stáť 1,31 milióna eur bez DPH. Dodávateľ by mal pre železnice vybudovať priecestné zabezpečovacie zariadenie na tomto priecestí.Ďalších približne 880.000 eur bez DPH by mala stáť rekonštrukcia priecestia v okrese Partizánske a jeho rozšírenie o konštrukciu priechodu pre chodcov. Priecestie sa nachádza na traťovom úseku Oslany - Veľké Uherce - Veľké Bielice.Železnice chcú tiež vybudovať priecestné zabezpečovacie zariadenie na priecestí v okrese Sabinov na východnom Slovensku. Konkrétne ide o priecestie na úseku Sabinov - Lipany. V tomto prípade ŽSR odhaduje cenu za zákazku vo výške 450.000 eur.