ZSSK Cargo hospodárila v roku 2016 so ziskom 123.000 eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Štátny nákladný dopravca Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) hospodáril v roku 2016 so ziskom 123.000 eur. Pritom plánovaný hospodársky výsledok bol zisk vo výške 27.000 eur.V porovnaní s rokom 2015 si spoločnosť tiež polepšila, keďže vtedy dosiahla zisk 77.000 eur. Vyplýva to z informácie o plnení opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK Cargo, ktorú na dnešnom zasadnutí vzala na vedomie vláda. Materiál kabinetu predložil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Čo sa týka celkového dlhu spoločnosti, ku koncu roku 2016 mal hodnotu 116 miliónov eur. Z toho bankové úvery predstavovali 70 miliónov eur, neuhradený záväzok za použitie železničnej infraštruktúry za rok 2010 voči Železniciam Slovenskej republiky bol vo výške 27 miliónov eur a záväzky z finančného lízingu predstavovali 19 miliónov eur.V porovnaní s rokom 2015 sa celkové zadlženie dopravcu znížilo, keďže vtedy dosahovalo úroveň 129,6 milióna eur a napríklad v roku 2014 to bolo 333 miliónov eur a v roku 2012 bol celkový dlh vo výške 447 miliónov eur.V súčasnosti spoločnosť podľa rezortu dopravy spracováva návrh materiálu "Strategický plán ZSSK CARGO do roku 2022", ktorý má stanoviť ďalší rozvoj firmy. V priebehu tohto roka by mal byť predložený ministerstvu na schválenie.