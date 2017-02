ZSSK chce viac kamier vo vlakoch, nestrpí v nich prejavy extrémizmu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 9. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZZSK) by chcela do vlakov zavádzať viac kamier. Chce tak zvýšiť bezpečnosť cestujúcich vo vagónoch. V najbližších dňoch môžu ľudia vo vlakoch nájsť aj nálepky s inštrukciami, ako postupovať v prípade nepríjemných situácií.povedal Patrik Horný, podpredseda predstavenstva ZSSK.Najprv treba informovať vlakvedúceho, ak to nepomôže, tak nonstop linku ZSSK. Vo vážnejších prípadoch treba volať priamo políciu, píše sa na nálepkách. Ľudia môžu vlakvedúceho kontaktovať pri rôznych situáciách.povedal Karol Martinček, člen predstavenstva ZSSK.Spoločnosť sa okrem klasických kamier zaujíma aj o technológie na rozoznávanie tvárí či telové kamery pre vlakvedúcich. Vnútorným kamerovým systémom teraz disponujú elektrické poschodové jednotky, push-pully a dieselmotorové jednotky zakúpené pomocou fondov EÚ.vysvetlil Horný. Považuje za dôležité pokračovať aj v spolupráci s políciou.Vlaky ZZSK previezli vlani viac ako 65 miliónov cestujúcich. Policajti v nich zaznamenali šesť násilných trestných činov, tých z roka na rok klesá. Minulý rok došlo vo vagónoch ZSSK k 84 krádežiam či šiestim činom drogovej kriminality.Na zamestnancov v službe fyzicky zaútočili asi 23-krát. Tento údaj však podľa ZSSK treba porovnať s denným priemerom takmer 1500 vypravených vlakov.povedal Horný.