ZSSK modernizuje 16 starších vozidiel na osem motorových jednotiek

Bratislava 13. júla (TASR) - Cestujúcim v regionálnej doprave pribudne do konca tohto roka osem zmodernizovaných motorových jednotiek. Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) totiž aktuálne modernizuje 16 vyradených starších vozidiel na osem dvojdielnych jednotiek.Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča by mala ZSSK prevziať prvú hotovú jednotku koncom júla a všetkých osem má byť k dispozícii do konca tohto roka. Zmodernizované jednotky by mali v priebehu tohto roka premávať na vybraných trasách v okolí Zvolena a následne sa presunú na Oravu.avizoval Kováč.Modernizáciu vlakov zabezpečuje pre ZSSK spoločnosť Železničné opravovne a strojárne Zvolen. Cena za jednu upravenú jednotku je podľa Kováča približne 1,38 milióna eur a celková cena za osem kusov je takmer 11,06 milióna eur. Zákazku financuje dopravca z vlastných zdrojov.dodal riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Michal Vereš.Modernizácia má zahŕňať najmä výmenu celého interiéru vozňov vrátane podlahy, obkladov, okien, batožinových políc, odpadkových košov, svietidiel, sedadiel pre cestujúcich, WC bunky a nástupných a čelných dverí. Zároveň sa má vytvoriť pevné spojenie riadiaceho vozňa s motorovým vozňom s prechodom medzi vozňami. Takáto dvojdielna motorová jednotka je železničiarmi prezývaná "Mravec".