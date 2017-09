ZSSK môže posilniť vlaky v Bratislave od decembra, otázkou sú financie

Snímka z bratislavskej Hlavnej stanice 14. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) by mohla posilniť vlaky v Bratislave ako pomoc pre mestskú hromadnú dopravu od decembrovej zmeny cestovných poriadkov.Podľa riaditeľa úseku ekonomiky ZSSK Patrika Horného sa totiž dopravca pripravuje na to, aby sa posilnené spoje zaviedli už od tohto termínu. Momentálne však všetko závisí od rokovaní o budúcoročnom rozpočte.uviedol dnes minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Rezort dopravy musí totiž v rozpočte vyrokovať zvýšenie financií na to, aby si mohol od dopravcu objednať vyššie výkony. Teda viac vlakokilometrov, ktoré posilnené vlaky najazdia. Podľa Horného ide o navýšenie o 1,5 milióna vlakokilometrov, čo predstavuje náklady niekoľko miliónov eur.dodal Horný.Pri posilnení vlakovej dopravy v Bratislave sa od jari tohto roku spomínajú dve nové trate aj železničné zastávky. Analyzovala sa možnosť prepojenia Senca s Petržalkou s možnosťou novej stanice na Bosákovej ulici alebo pri Digital Parku/Auparku v Bratislave. Ďalšou možnosťou je zvýšenie intenzity využitia stanice Bratislava-Nové Mesto a posilnenie spojov, ktoré sem smerujú od Trnavy a z Malaciek.