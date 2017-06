ZSSK namontuje do starších vozňov signalizáciu zatvorenia dverí

Ilustračné foto. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 26. júna (TASR) - Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce posilniť bezpečnosť pri cestovaní vlakmi. Do niekoľkých desiatok vozňov so staršími, takzvanými zalamovacími dverami preto namontuje signalizáciu zatvorenia nástupných dverí.opísal hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Vnútorná signalizácia zatvorenia nástupných dverí zároveň podľa jeho slov upozorní cestujúcich na zvýšené nebezpečenstvo v prípade mechanicky nezaistených dverí počas jazdy vlaku.dodal Kováč. Súčasne sa vo viacerých vozňoch vymenia aj celé dvere.opísal generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.V nových alebo modernizovaných vozňoch je podľa dopravcu zatváranie dverí elektronické. Cestujúci či vlakvedúci tak pri zatváraní stlačí tlačidlo, prípadne sa dvere zatvoria samé. V starších vozňoch ale treba dvere zatvoriť manuálne.vyčíslil Hlubocký.Signalizáciu dverí zabezpečí podľa ZSSK LED indikátor umiestnený na vonkajšej bočnici vozňa.vysvetlil Kováč.Oranžové svetlo na ňom označí poruchu blokovania, respektíve, že vozeň nemá inštalované blokovanie dverí od určitej rýchlosti vozňa. Červené zas, že dvere nie sú správne zatvorené a zaistené.opísal Kováč.Jeden vozeň po takomto doplnení signalizácie dverí už má dopravca k dispozícii. Po overení funkčnosti a praktických testoch ju chce inštalovať aj do ďalších vozňov.doplnil Kováč.