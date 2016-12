ZSSK obstaráva 35 nových vozňov pre diaľkovú dopravu

Interiér vagónov prvého vlaku InterCity Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) do Košíc pred vypravením z Hlavnej železničnej stanice v Bratislave 11. decembra 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. decembra (TASR) - Štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje nákup 35 nových osobných klimatizovaných vozňov pre diaľkovú dopravu. Predpokladaná cena za ich dodanie je predbežne 69,5 milióna eur bez DPH. Prvé dodávky dopravca očakáva začiatkom druhého polroka 2018. Na dodanie všetkých vozňov neuvažuje o využití peňazí Európskej únie.vysvetlil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký.Prvých päť vozňov bude určených pre 2. triedu s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich. Následná opcia je na nákup desiatich vozňov 2. triedy, desiatich vozňov 2. triedy s troma veľkopriestorovými oddielmi pre cestujúcich a piatich vozňov pre 1. triedu. Všetky tieto vozne budú konštruované na jazdu rýchlosťou 160 km za hodinu, päť vozňov pre 1. triedu bude uspôsobených na jazdu na rýchlosť 200 kilometrov za hodinu s tlakotesnou skriňou. ZSSK vyhlásila na dodanie nových vozňov verejnú súťaž. Plánuje ich nakúpiť v priebehu dva a pol roka, od 1. júla 2017 do 31. decembra 2019.Uchádzači môžu predkladať ponuky do 30. januára 2017.doplnil hovorca dopravcu Tomáš Kováč.O vysvetlenie podmienok súťaže môžu záujemcovia požiadať do 13. januára 2017. Ponuky musia byť viazané minimálne do 30. júna budúceho roku. Pri vyhodnotení ponúk bude mať cena relatívnu váhu 80 bodov. ZSSK požaduje, aby uchádzači v ponuke predložili zoznam dodania nových osobných vozňov v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom objeme 43 miliónov eur bez DPH.