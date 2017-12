ZSSK očakáva, že v roku 2018 prepraví približne 74 miliónov ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 31. decembra (TASR) - V roku 2016 prepravila štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo vlakoch 65,5 milióna ľudí, v roku 2017 by to malo byť približne 72 miliónov cestujúcich a v roku 2018 dopravca očakáva 74 miliónov prepravených ľudí.avizoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Pripomenul, že spoločnosť pripravuje od prvej aj druhej zmeny cestovných poriadkov v roku 2018 rozšírenie dopravy. A to v Bratislave a v okolí, tiež na linke Bratislava - Žilina a medzi Prešovom a Košicami.doplnil Kováč.V roku 2018 prebehnú podľa jeho slov aj veľké investície v oblasti stredísk technicko-hygienickej údržby a bude sa pokračovať aj v modernizácii osobných vozňov a nákupe vozňov do diaľkovej dopravy.dodal Kováč.V prípade končiaceho sa roku 2017 pripomenul, že sa podarilo dostať prvýkrát do prevádzkového zisku InterCity (IC) vlaky na trase Bratislava – Košice, ktoré dopravca vypravuje na komerčnom princípe.doplnil Kováč.V tomto roku sa podľa jeho slov podarilo ZSSK uskutočniť aj niekoľko súťaží.priblížil. Druhý projekt, tesne pred ukončením, na dodávku 25 elektrických jednotiek v hodnote 160 miliónov eur, má už podľa Kováča tiež víťaza. Zároveň pripomenul uzatvorenie tendra na prenájom 10 rušňov Vectron.dodal hovorca. Z 31 vozňov prvej a druhej triedy, ktorých renovácia bola naplánovaná vo vlastnej opravovni vozňov vo Zvolene v rokoch 2016 až 2018, bolo do konca roka 2017 podľa Kováča zmodernizovaných 11 ks vozňov druhej triedy a 4 ks vozňov prvej triedy.doplnil. Negatívom roku 2017 však podľa neho bolo, že sa spoločnosti nepodarilo nájsť financie na moderné lôžkové vozne pre diaľkovú dopravu a ZSSK musela túto súťaž zrušiť.