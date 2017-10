ZSSK počas sviatkov vypraví dva mimoriadne a 30 posilových vlakov

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - V období okolo Sviatku všetkých svätých očakáva Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už tradične zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakmi. Vypraví preto dva mimoriadne rýchliky a 30 posilových vlakov.Od piatka 27. októbra do stredy 1. novembra tak dopravca podľa hovorcu Tomáša Kováča vypraví na posilnenie dopravy dva vlaky kategórie EuroCity, 12 rýchlikov, 14 regionálnych rýchlikov a štyri regionálne expresy.priblížil Kováč.Dva mimoriadne rýchliky budú vypravené na trase Bratislava - Košice.uviedol Kováč. Prvý mimoriadny rýchlik pôjde v piatok 27. októbra z Bratislavy o 13.34 h a do Košíc príde o 19.37 h. Druhý rýchlik pôjde v opačnom smere 1. novembra, z Košíc vyrazí o 14.25 h a do Bratislavy príde o 20.20 h.Čo sa týka 30 posilových vlakov, tieto sú už uvedené v platnom cestovnom poriadku. V piatok 27. októbra dopravca vypraví štyri takéto vlaky. A to z Bratislavy či z Prahy predovšetkým smerom na východ Slovenska. V nedeľu 29. októbra bude vypravených 12 posilových spojov, a to najmä z východného a stredného Slovenska do Bratislavy. V utorok 31. októbra sú plánované tri posilové vlaky z Bratislavy do Žiliny, Košíc a Humenného. V stredu 1. novembra by mal dopravca vypraviť ešte 11 posilových vlakov, predovšetkým na trase z východného a stredného Slovenska do Bratislavy.Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov a 30 posilových vlakov, dopravca posilní 68 rýchlikov spolu o 98 vozňov. Operatívne a s ohľadom na technické možnosti budú posilnené o ďalšie vozne podľa Kováča aj vybrané pravidelné vlaky v kategóriách InterCity, expresné vlaky, rýchliky, regionálne rýchliky a osobné vlaky." doplnil hovorca.Už v súčasnosti je napríklad podľa dopravcu na 83 % obsadený IC vlak, ktorý v piatok 27. októbra vyráža o 11.45 h z Bratislavy a smeruje do Košíc. V sobotu 28. októbra je IC vlak o tomto istom čase vypredaný na 66 %.V nedeľu 29. októbra je napríklad EuroCity vlak s odchodom z Košíc o 11.12 h, ktorý smeruje do Prahy, obsadený na 70 %. Zároveň je na 94 % obsadený rýchlik, ktorý v piatok 3. novembra začína o 4.08 h v Košiciach a smeruje do Bratislavy.