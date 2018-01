ZSSK prepravila počas vianočných sviatkov viac než milión ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - V období okolo Vianoc a Nového roka prepravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo vlakoch takmer jeden a pol milióna cestujúcich. Dopravca v tomto období od 22. decembra 2017 do 7. januára 2018 vypravil celkovo 22.229 vlakov.Z toho malo podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča menej ako päťminútové meškanie 21.187 vlakov a meškanie nad päť minúť zaznamenalo 1061 vlakov.vyčíslil Kováč.Do cieľovej stanice prišlo podľa hovorcu na tejto trase načas 258 vlakov, čo predstavuje 68,98 % z celkového počtu 374 vypravených IC vlakov a rýchlikov. "doplnil.Priemernúvlakov narušili podľa ZSSK aj tri mimoriadne udalosti. Najväčšie zdržanie 303 minút spôsobilo to, keď IC vlak 6. januára zrazil a usmrtil osobu. Prerušená tak zostala doprava v úseku Trenčianske Bohuslavice – Trenčín - Zlatovce.Aj ďalšie dve najvýraznejšie meškania na tejto trase spôsobili podľa Kováča mimoriadne udalosti. Rýchlik Ružín 27. decembra tiež usmrtil medzi Popradom a Vydrníkom samovraha. Vlak prišiel do cieľa so 144-minútovým meškaním.Meškanie v rozsahu 137 minút zapríčinil 3. januára pri obci Ladce IC vlak, ktorý zrazil diviaka, pričom sa poškodil rušeň.opísal riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.Druhou najčastejšou príčinou sú podľa jeho slov poruchy a výluky na koľajovej a bezpečnostnej infraštruktúre.dodal Martinček.