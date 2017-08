ZSSK registruje vyšší záujem cestovať vozňami prvej triedy

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich plánuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v budúcnosti radiť k vlakom častejšie dva vozne prvej triedy. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča totiž dopravca dopyt cestujúcich po takýchto miestach monitoruje.avizoval hovorca pre TASR.Už v súčasnosti však spoločnosť podľa jeho slov v niektorých vybraných rýchlikoch radí dva vozne prvej triedy. Popularita cestovania v prvej triede totiž medzi pasažiermi narastá.priblížil Kováč. Kým v roku 2015 ich bolo 387.919, v roku 2016 to už bolo 491.897 ciest.doplnil.Medzi trasy s najväčším nárastom záujmu ľudí o cestovanie v prvej triede patrí podľa neho napríklad úsek z Banskej Bystrice do Žiliny. Tu ZSSK stúpol počet predaných lístkov do prvej triedy v prvom polroku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka trojnásobne.V prvej triede chce však viac ľudí cestovať aj na hlavnom severo-východnom ťahu z Bratislavy do Trenčína, Považskej Bystrice či Vrútok a aj na južnej trase z Bratislavy do Zvolena.Dôvodom je podľa dopravcu to, že čoraz častejšie cestujúci očakávajú od cesty vlakom viac, než len presun z miesta na miesto.opísal Kováč.Cestujúci môžu v prípade štátneho dopravcu ZSSK cestovať prvou triedou vo vlakoch kategórie InterCity, EuroCity, SuperCity, v rýchlikoch, v expresných vlakoch a vo vybraných regionálnych rýchlikoch.Ak sa však podľa Kováča stane, že ZSSK nezaradí do súpravy predpísané vozne a napríklad aj vozeň prvej triedy, pravdepodobne bol vyčlenený pre poruchu, vykonávanie servisu či nevyhnutných opráv.pripustil hovorca. Za vzniknutý diskomfort sa preto cestujúcim ospravedlnil.