ZSSK sa dištancuje sa od krivých a nepodložených obvinení OĽaNO-NOVA

Bratislava 7. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa dištancuje od krivých a nepodložených obvinení, ktoré dnes na tlačovej besede prezentovali predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO-NOVA. Uviedol to dnes pre TASR v reakcii na vyjadrenia poslancov hnutia hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Podľa neho poslanci svoje tvrdenia nepodložili žiadnou ponukou, cenou či dôkazom, ktorý by ich potvrdzoval.Poslanci OĽaNO-NOVA Ján Marosz a Eduard Heger dnes kritizovali súťaž ZSSK na prenájom 23 ležadlových vozňov vrátane údržby s možnosťou opcie na ďalších 13 vozňov, kde spoločnosť odhaduje cenu na 47 miliónov eur. Podľa zákonodarcov by to totiž pri kúpe rovnakého množstva nových vozňov a ich používaní počas ôsmich rokov firmu vyšlo 26 miliónov eur.Podľa Kováča to však v aktuálnom obstarávaní vychádza na výslednú cenu 1,3 milióna eur za jeden vozeň pri celkovom počte 36 vagónov. Štandardná cena nového lôžkového vozňa v porovnateľnej kvalite je ale podľa neho od 2,5 do 2,7 milióna eur.zdôraznil Kováč.Ak teda podľa neho v pondelok 10. júla poslanci Marosz a Heger nepredložia dôkazy o nákupe nových lôžkových vozňov v krajinách EÚ v cene 1,5 milióna eur za kus za posledných 24 mesiacov, predstavenstvo ZSSK zváži podanie trestného oznámenia za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena.dodal Kováč. Jedným z hlavných dôvodov je podľa neho neustále formovanie a zmeny na trhu v nočnej osobnej doprave.vysvetlil.Nastavenie ceny prenájmu je podľa neho na základe medzinárodne uznávaného cenníka UIC, ktorý definuje taxu za kilometer vo výške 0,76 eura.vyčíslil Kováč. V aktuálne prebiehajúcej súťaži je podľa neho stanovená maximálna taxa 0,74 eura za kilometer.dodal hovorca.V súčasnosti podľa dopravcu súťaž na prenájom vozňov zatiaľ nie je ukončená. Spoločnosť sa ešte pýta na doplňujúce otázky niektorých účastníkov.avizoval Kováč.