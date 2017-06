ZSSK si chce prenajať desať rušňov za predpokladanú cenu 60 mil. eur

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si chce prenajať desať viacsystémových rušňov za predpokladanú cenu 60 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Na zákazku už železničiari vyhlásili súťaž, o ktorej informovali vo vestníku verejného obstarávania.Cieľom takéhoto kroku je podľa ZSSK rozšírenie parku hnacích dráhových vozidiel o moderné vozidlá, ktoré spĺňajú technické špecifikácie a najprísnejšie environmentálne kritériá s minimálnymi predpokladanými nákladmi na údržbu. Zaradené majú byť do vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy.Dopravca totiž nemá podľa hovorcu Tomáša Kováča už dlhší čas dostatok moderných elektrických rušňov a zároveň počíta v novom cestovnom poriadku so zrýchlením vnútroštátnych rýchlikov z Bratislavy do Košíc tak, aby tieto vlaky boli schopné a pripravené na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu tam, kde to infraštruktúra umožňuje.zhodnotil generálny riaditeľ spoločnosti Filip Hlubocký.Veľmi dôležitou podmienkou obstarávania sú podľa dopravcu aj prísne sankcie v prípade, že rušne nebudú prevádzkyschopné.dodal Kováč.Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov a je určená na obdobie desiatich rokov. Záujemcovia môžu predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť v súťaži do 31. júla tohto roka.