ZSSK testovala sedadlá do vlakov. Ktoré skončili najlepšie?

Košice 2. augusta (TASR) - Otestovať rôzne modely sedadiel do vlakov diaľkovej dopravy môžu záujemcovia z radov verejnosti do piatka 4. augusta na košickej hlavnej železničnej stanici. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) formou ankety v zákazníckom centre takto zisťuje názory cestujúcich.uviedol dnes pre novinárov hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Prieskum sa začal 11. júla na bratislavskej hlavnej stanici, 25. júla sa presunul do Košíc. Vystavených je päť druhov sedadiel od viacerých výrobcov, dve z nich určené pre 1. a tri pre 2. triedu. Hodnotené sú hlavne vzhľad a pohodlie, súčasťou otázok sú aj ďalšie nároky cestujúcich, ako sú požiadavky na usporiadanie sedadiel alebo čalúnenie.Do dnešného dňa sa do prieskumu zapojilo viac ako tisíc ľudí. Najlepšie obstálo sedadlo žltej farby pre 1. triedu a fialovej farby pre 2. triedu.priblížil Kováč doterajšie zistenia. Viac ako 50 % opýtaných vyjadrilo podľa neho spokojnosť so súčasnými sedadlami vo vlakoch spoločnosti.Súčasťou otázok sú aj preferencie cestujúcich z hľadiska priestorového usporiadania vozňa.dodal Kováč.V zákazníckom centre na košickej stanici trvá prieskum do piatka (4.8.) v čase od 7.00 do 18.20 h. Na názory verejnosti sa pýta hosteska, ktorá do tabletu zapisuje názory opýtaných.