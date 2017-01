ZSSK vybrala novú wi-fi do vlakov, na jeden vagón to vyjde 20.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 26. januára (TASR) – Novú wi-fi technológiu, ktorú aktuálne začína testovať štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo svojich vlakoch, nechce podľa riaditeľa úseku ekonomiky spoločnosti Patrika Horného používať len pre ľudí, ale aj na riadenie svojej siete.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Horný.Reagoval tak na kritiku na cenu nového internetového pripojenia. Podľa informácií, ktoré priniesol ako prvý Denník N, by malo totiž nové internetové pripojenie vyjsť na jeden vagón približne 20.000 eur. Doteraz používaná wi-fi vo vlakoch stojí podľa denníka zhruba 3000 eur na vagón.konštatoval Horný.Zároveň podľa neho nie je pravda, že sa firma na pilotnú fázu tohto projektu vyberala bez súťaže.dodal. ZSSK začína testovať novú technológiu šírenia wi-fi signálu v pilotnom projekte v 20 vagónoch, v prvom rade v medzinárodnej doprave. Následne chce vypísať súťaž na montáž tejto technológie do približne 200 ďalších vozňov.doplnil Horný.Nová technológia má podľa dopravcu napríklad umožniť využitie dátového signálu potenciálne až od ôsmich operátorov a pripojenie viac ako 100 cestujúcich v jednom vagóne bez zmeny kvality dodávaného signálu. Dôležitá je tiež aj spôsobilosť zariadení pracovať v náročnej železničnej prevádzke, kde musia pracovať pri vysokých rýchlostiach vlakov, v prostredí s elektrickými výbojmi spôsobenými elektrickým vedením nad vagónmi a podobne.V pilotnom režime dopravca využije vysúťažené riešenie od výrobcu Huawei, ktoré dodá a namontuje spoločnosť WDS Solution. Podľa Denníka N zaplatí dopravca za nové wi-fi zariadenia do 20 vozňov a dvojročnú záruku 408.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Cena na jeden vozeň tak vychádza na zhruba 20.000 eur bez DPH. Keď dodával wi-fi zariadenia do vlakov Slovak Telekom, podľa denníka platila štátna firma podľa zmluvy uzavretej koncom roka 2014 menej ako 3000 eur na vozeň. Podľa odborníkov, ktorých oslovil denník, by sa pritom nová technológia dala obstarať lacnejšie.