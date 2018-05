ZTE zastavila svoje hlavné podnikateľské aktivity pre sankcie USA

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Hongkong 9. mája (TASR) - Firma ZTE Corp zastavila svoje hlavné podnikateľské aktivity. Dôvodom je zákaz zo strany USA týkajúci sa predaja súčiastok a softvéru spoločnosti. Druhý najväčší čínsky výrobca telekomunikačného vybavenia sa snaží o zmenu alebo zrušenie zákazu.Spoločnosť ZTE tvrdo zasiahlo nariadenie Washingtonu, ktoré zakazuje americkým firmám dodávať jej súčiastky a technológie. Dôvodom bolo porušenie exportných reštrikcií Spojených štátov, keď firma nelegálne dodávala tovary do Iránu a Severnej Kórey.uviedla ZTE v stredu v správe pre burzu. Spoločnosť dodala, že zatiaľ má dostatok hotovosti a bude plniť svoje záväzky.ZTE je spoločne so spoločnosťami, ako sú Huawei, Ericsson a Nokia, jedným z najväčších výrobcov telekomunikačného vybavenia na svete. Firma je závislá od firiem v USA, ako sú Qualcomm a Intel, od ktorých dostáva až tretinu súčiastok. Podľa analytikov bude pre ZTE ťažké zostať konkurencieschopnou aj v prípade, ak by firma dokázala nájsť dodávateľov mimo USA.ZTE uviedla, že aktívne komunikuje s americkou vládou, aby dosiahla modifikáciu alebo zrušenie zákazu.