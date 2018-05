Zuckerberg bude v utorok večer vypočúvaný naživo v europarlamente

Mark Zuckerberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. mája (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg sa v utorok večer krátko po 18.00 h predstaví pred členmi Európskeho parlamentu (EP) a vysokými predstaviteľmi Európskej únie, aby odpovedal na otázky spojené so škandálom zneužitia údajov miliónov používateľov Facebooku.Predseda EP Antonio Tajani informoval, že vypočúvanie zo strany vedúcich predstaviteľov hlavných politických skupín a výborov europarlamentu bude vysielané naživo. Spresnil, že so streamovaním online súhlasil aj Zuckerberg.Vypočutie sa podľa pôvodného scenára malo konať za zatvorenými dverami. Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Claude Moraes však upozornil, že skutočnosti, ktoré sa bude možné dozvedieť, sú "veľmi významné" a jeho výbor pomohol presadiť verejný prenos vypočúvania.Žiadosť poslancov EP osobne vypočuť Zuckerberga sa zrodila po tom, ako šéf Facebooku v apríli svedčil v americkom Kongrese, jeho svedectvo však nebolo záväzné pre Európu. Zuckerberg navrhol, že vyšle popredného predstaviteľa spoločnosti, aby vystúpil pred britským parlamentom, a ponúkol, že urobí to isté aj v Bruseli, avšak zákonodarný zbor EÚ trval na jeho osobnom vypočutí.Facebook čelí kritike, odkedy vyšli najavo informácie, že spoločnosť Cambridge Analytica údajne neoprávnene získala osobné údaje facebookových používateľov, ktoré mala následne použiť na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA. Na základe týchto informácií mala pomôcť zvíťaziť súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Facebook pripustil, že Cambridge Analytica sa neoprávnene dostala k osobným údajom 87 miliónov jeho používateľov - z nich 2,7 milióna je z krajín EÚ.