ZUNO ukončila na Slovensku, všetky práva prešli na Tatra banku

Bratislava 5. júna (TASR) - ZUNO banka 2. júna ukončila svoje pôsobenie na slovenskom bankovom trhu. Jej nástupcom sa stala Tatra banka, ktorá patrí do rovnakej finančnej skupiny Raiffeisen Bank International AG.Začiatkom októbra 2016 ohlásila RBI konsolidáciu podnikania v rámci skupiny a ukončenie aktivít spoločnosti ZUNO v Čechách a na Slovensku. Bankové aktivity ZUNO vykonávané na Slovensku boli prevedené do Tatra banky. Projekt bol uzavretý 2. júna tohto roka, kedy došlo k prechodu všetkých práv a povinností týkajúcich sa bankových produktov. Do Tatra banky boli presunuté aj zostatky zo zrušených bežných účtov a integrovaní klienti s existujúcimi úverovými produktmi.Úverové produkty boli presunuté do Tatra banky aj s podmienkami, ktoré mali klienti dohodnuté v ZUNO, nemení sa tak výška pravidelnej mesačnej splátky, deň splatnosti mesačnej splátky, výška úrokovej sadzby, výška mesačnej splátky poistného či dátum poslednej splátky.informovala hovorkyňa banky Zuzana Povodová.