Zuzana Mauréry zahrala učiteľku brilantne, píše Los Angeles Time

Zuzana Mauréry vo filme Učiteľka. Foto: Facebook Film Učiteľka Foto: Facebook Film Učiteľka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. septembra (TASR) – Slovensko-český koprodukčný film Učiteľka je výnimočnou lekciou o korupcii v komunistickej spoločnosti s brilantnou Zuzanou Mauréry v hlavnej úlohe. Takto opísal film režiséra Jana Hřebejka americký denník Los Angeles Times. V kalifornskom meste premietajú film práve v týchto dňoch." napísal pre Los Angeles Times filmový kritik Kenneth Turan.Turan ozrejmuje, že hoci je film v slovenskom jazyku, je dielom Čechov - režiséra Jana Hřebejka a scenáristu Petra Jarchovského. Táto autorská dvojica spolupracovala aj na filme Musíme si pomáhať, ktorý získal nomináciu na Oscara.Dej filmu je zasadený do Bratislavy v roku 1983, keď bol komunizmus stále silný a kritizovanie strany a jej aparátnikov určite nebolo nič, čo by sa bralo na ľahkú váhu, vysvetľuje Turan.napísal Turan.Turan ďalej opisuje dej filmu, ktorého dve roviny – dianie v školskej triede a na triednych schôdzkach – je prepojené manipulačnými snahami učiteľky.uviedol na záver svojej kritiky Turan.Ďalšie hodnotenie filmu zverejnil denník The New York Times. Filmový kritik Ben Kenigsberg opisuje Učiteľku ako temnú satiru o vládnutí, politickej korupcii z prostredia školskej triedy a ľudskej povahe vo všeobecnosti.Film podľa neho ukazuje, že kultúra kolaborácie – či už v Bratislave v 80. rokoch minulého storočia alebo v akomkoľvek politickom alebo pracovnom prostredí – si vyžaduje aktívnu spoluúčasť, hoci len podvedomú.