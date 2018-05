Zuzana Smatanová zverejnila skladbu Jediný a jediná, k novinke predstavila aj videoklip

Dvojalbum si produkovala sama

BRATISLAVA 3. mája - Slovenská speváčka Zuzana Smatanová zverejnila skladbu Jediný a jediná."Text aj hudbu som napísala niekedy v decembri minulého roka. Keď som písala pesničky na nový dvojalbum Echo, veľa času som trávila pri klavíri, sama so svojimi myšlienkami, a vracala som sa k obdobiam, ktoré mi pohli mojím vnútorným svetom. Vždy do svojich pesničiek vkladám kus svojho života, lebo iba tým majú pre mňa naozajstný význam. Chcem, aby boli osobné, aby sa mi vždy vďaka nim pripomenulo niečo, čo súviselo s mojím životom. Táto pieseň je o láske, o spriaznenosti dvoch duší, keď vedia, že sú pre seba jediné na svete. Verím a dúfam, že práve v nej mnohí ľudia nájdu svoj vlastný príbeh," povedala hudobníčka.Na nahrávke sa podieľali aj Ivan Jombik, Milan Adamec a Tomáš Löbb. "Počúvam, čo mi našepká moja vlastná intuícia a nechám sa ňou viesť. Nemyslím si, že sa stala nejaká výrazná zmena, aj keď, dospela som a pristupujem k svojej tvorbe už úplne inak. Za 15 rokov na scéne som sa naučila byť tak autentická, ako to len viem, preto aj tento singel je taký, ako to v tomto momente prirodzene cítim. Túto pieseň, ako aj celý dvojalbum Echo, som si produkovala sama, čo považujem za nový, ale aj úplne prirodzený krok ďalej a tým mám krásnu možnosť hrať sa so svojou hudbou tak, ako to chcem ja," vyjadrila sa speváčka.

Videoklip nakrúcali na pôde rozhlasu

Interpretka k novinke predstavila aj videoklip, ktorý nakrúcala na pôde Slovenského rozhlasu. O réžiu sa postaral Jaroslav Vaľko."Chcela som v ňom zachovať intímnu atmosféru. V klipe vchádzam do prázdnej koncertnej sály v Slovenskom rozhlase, sadám si za klavír, v tom zhasnú všetky svetlá a zostane svietiť len pár žiaroviek. Spievam a hrám, chcem byť sama, vytváram si v predstave človeka, ktorému tú pieseň spievam. Vtom sa tam naozaj zosobní a ako duch prechádza okolo mňa až ku klavíru. Sme v tej chvíli ten Jediný a jediná, celá miestnosť je len naša. Až v závere klipu sa ukáže, že to nie je celkom tak. Táto rozhlasová sála má pre mňa veľkú symboliku. Práve tam som sa prvýkrát pred 15 rokmi objavila na semifinále autorskej súťaže Coca-Cola Popstar a takto si v nej pripomínam tohtoročné 15. výročie na hudobnej scéne," prezradila Smatanová.

Zuzana Smatanová



odštartovala svoju kariéru v roku 2003, keď vyhrala spomínanú súťaž Coca-Cola Popstar. V tom istom roku vydala debutový album Entirely good.



po ňom nasledovali albumy Svet mi stúpil na nohu (2005), Tabletky odvahy (2007), dvojalbum Gemini (2009) či album Dvere (2011).



v roku 2013 uzrel svetlo sveta jej výberový album Momenty 2003-2013. Smatanová je šesťnásobnou držiteľkou ceny Zlatý slávik v kategórii speváčka roka.





