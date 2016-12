Zuzulová je po 1. kole slalomu v Semmeringu tesne za Shiffrinovou

Na snímke slovenská slalomárka Veronika Velez Zuzulová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Semmering 29. decembra (TASR) - Veronike Velez-Zuzulovej vyšlo 1. kolo štvrtkového slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu, keď druhou pozíciou atakovala vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú. Na suverénku tejto disciplíny stratila iba deväť stotín sekundy a mohla tak pomýšľať na najvyššie méty. Naopak, nedarilo sa ďalšej slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej, ktorá sa po veľkej chybe síce vrátila na trať, ale nabrala obrovskú stratu, bez reálnej šance postúpiť do 2. kola.Velez-Zuzulová predviedla pod umelým osvetlením plynulú jazdu bez výraznejších komplikácií a ako jediná zo štartového poľa sa dokázala priblížiť Shiffrinovej.povedala Velez-Zuzulová.Slalomová "kráľovná" Shiffrinová nešla optimálne, od začiatku do konca bojovala s nerytmicky postavenou traťou, v polovici svahu prišli dokonca jej veľké problémy, napriek tomu si udržala rýchlosť a do cieľa zišla s tesným náskokom pred Slovenkou. Ostatné konkurentky už mali väčší odstup, Švajčiarka Wendy Holdenerová a Švédka Frida Hansdotterová, ktoré sa po odjazdení prvej pätnástky delili o priebežné tretie miesto, strácali na Američanku 59 stotín.Smolu mala Vlhová, ktorá odštartovala s vervou, lenže hneď po skvelom prvom medzičase spravila chybu, v snahe dohnať stratu urobila ešte väčšiu a vyletela mimo trať. Hoci sa dokázala vrátiť medzi bránky, v cieli mala manko 5,08 sekundy, s čím nemohla reálne postúpiť do 2. kola.uviedla Vlhová.