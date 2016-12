Zuzulová odmieta tlak SLA na podpis zmluvy, Tóth podporil pretekárky

Na archívnej snímke slovenská slalomárka Veronika Velez - Zuzulová počas tlačovej konferencie 7. marca 2016 v Jasnej. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Vedenie Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) vyzvalo deň pred vianočnými sviatkami svojich reprezentantov na podpis mailom predložených dokumentov. V prípade dvoch špičkových zjazdárok ide o výzvu v období rušného pretekárskeho diania a Veronika Velez-Zuzulová sa k tomu vyjadrila negatívne na sociálnej sieti. Jej otec Timotej Zuzula oznámil, že odmietajú podpísať Štatút reprezentanta a medzitým sa prostredníctvom Facebooku podporne na adresu Zuzulovej i Petry Vlhovej vyjadril Matej Tóth ako šéf Komisie športovcov Slovenského olympijského výboru (SOV) v jej celom mene.Predsedníctvo SLA žiada lyžiarskych reprezentantov, aby podpísali "" a netrvá na okamžitom podpise "" s tým, že termín na podpis štatútu predlžuje z 23. do 27. decembra. Príslušné dokumenty prijíma aj v elektronickej podobe. S tým, že "" Uvádza sa to v mailovom dokumente, ktorý mal byť odoslaný z konta generálneho sekretára asociácie 23. decembra. V deň podpisovej uzávierky Petra Vlhová štartovala v rakúskom Semmeringu v obrovskom slalome Svetového pohára, to isté na druhý deň a 29. decembra spolu so Zuzulovou v slalome. Krátko po Novom roku majú obe elitné pretekárky svetového slalomu tri súťaže v rýchlom slede od 3. do 10. januára, Vlhová medzitým k tomu aj jeden obrák.," informoval TASR Timotej Zuzula. Apeluje na verejnosť i rezortného ministra, aby ich verejne podporili a aby obe slalomárky mohli nerušene pretekať. Tvrdí, že štatút jen pre jeho dcéru i pre ostatných lyžiarov nevýhodný a podľa neho "" tým, že narúša reprezentačnú činnosť.Zuzula zdôrazňuje, že SLA sa nijakým spôsobom nepodieľa na zabezpečení prípravy jeho dcéry a ani jej neprispieva na cestovné náklady spojené s účasťou na Svetovom pohári: "Podľa Zuzulu je v štatúte viacero ustanovení, ktoré sú pre športovca nevýhodné. Napríklad preto, že Zuzulovej tím komunikuje so sponzormi ohľadne zabezpečenia nasledujúcej sezóny už od januára: "Zuzulovej tímu prekáža druhá časť úpravy v štatúte, podľa ktorej nevydajú športovcovi licenciu FIS, ktorá mu zabezpečuje účasť na pretekoch Svetového pohára. Navyše spôsob predloženia považuje za dehonestujúci: "V pondelok na prvý vianočný sviatok sa v tejto kontroverznej záležitosti aktivizoval aj chodecký olympijský víťaz a čerstvý Športovec roka 2016 Matej Tóth. Ešte v noci na utorok vydal na Facebooku status v mene celej komisie v tomto znení: "