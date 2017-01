Zuzulová potiahne sezónu a pol, pred poslednými MS chce viac pokoja

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Flachau 11. januára (TASR) - Utorňajšieho vyjadrenie Veroniky Velez-Zuzulovej o je budúcnosti znamená, že úspešná slovenská lyžiarka absolvuje ešte jeden alebo dva zjazdárske vrcholy. Ten prvý vo februári vo švajčiarskom St. Moritzi a jej slalomová výslednica na MS bude zrejme barometrom definitívneho rozhodnutia, či ešte ísť aj do olympijskej zimy. Ďalej už nie, Velez-Zuzulová sa síce konkrétnostiam zatiaľ vyhýba, ale možnosť pokračovania v sezóne 2018/19.V júli bude mať 33 rokov a za sebou má, rátajúc aj jej vydarenú juniorskú kariéru, takmer dve desaťročia vrcholového súťaženia na tej najvyššej výkonnostnej úrovni. V náročnom športovom odvetví, plnom únavných "teriganíc" do horských stredísk, či súťaženia a trénovania v podmienkach, ktoré majú ďaleko od pohodlia. Sama pretekárka sa priznáva, že ráno by si radšej pospala, ako sa za brieždenia hnať na kopce. Tiež tvrdí, že práve preto má radšej súťaže pod umelým osvetlením, teda tie večerné a niečo na tom bude, lebo svoje triumfy slávila v nočných slalomoch.Po toľkých rokoch vybičovaný organizmus dostáva zabrať a choroba si nevyberá. Vlastne si schválne vyberá fázu, ktorá je z pohľadu súťažnej sezóny kľúčová. Velez-Zuzulová po "zdravom" medzisviatočnom Semmeringu absolvovala po Novom roku tri slalomy Svetového pohára v priebehu 8 dní oslabená ťaživou virózou a dusivým kašľom.Viedla si vskutku statočne. Grandiózny triumf a piate miesto sú zásadné počiny. Medzitým nedokončený slalom po najlepších medzičasoch dokresľuje, že skúsená reprezentantka disponuje nielen silnou vôľou, ale má aj skvelú formu, akú nikdy predtým vo svojej (na slovenské pomery) žiarivej kariére nemala. Vníma to ako smolu, ale neľutuje sa:hovorí Velez-Zuzulová a dodáva, že si nevie predstaviť pauzu v čo len jedinom slalome sezóny:Až do 31. januára má slovenská lyžiarka pretekársku pauzu. V ten deň by mala štartovať v Štokholme v mestskom paralelnom slalome, ktorý sa ráta do štandardného hodnotenia. Potom už MS, jej disciplína je na programe až 18. februára.