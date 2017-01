Zuzulová vyradila Vlhovú a vo finále podľahla Shiffrinovej

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulova na trati štvrťfinále paralelného slalomu SP vo švédskom Štokholme 31. januára 2017. Foto: TASR/AP Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulova na trati štvrťfinále paralelného slalomu SP vo švédskom Štokholme 31. januára 2017. Foto: TASR/AP

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová obsadila 2. miesto v utorňajšom paralelnom slalome Svetového pohára. V mestských pretekoch v Štokholme prehrala vo finále s americkou favoritkou Mikaelou Shiffrinovou, tretie miesto obsadila Nórka Nina Lösethová.

Petra Vlhová získala 40 bodov za 5.-8. miesto. Jej štvrťfinále s krajankou sa vyvinulo do

tejto fázy, hoci napokon bola Velez-Zuzulová v oboch jazdách rýchlejšia. Oproti vlaňajšku tak prekročila hranicu 2. kola, naopak Švajčiarka Wendy Holdenerová ako vlaňajšia víťazka vypadla už v 1. kole, podobne dopadol dominátor spred roka, Rakúšan Marcel Hirscher.

V mužskej kategórii sa tak dvere otvorili ostatným pretekárom, keď navyše neuspel ani nórsky slalomársky mág Henrik Kristoffersen. Nemec Linus Strasser senzačne vyhral vo finále nad Francúzom Alexisom Pinturaultom, tretí skončil Švéd Mattias Hargin.

Preteky sa rátali do celkovej klasifikácie klasického slalomu a body sa pre semifinalistov pridelili podľa vzorca 100-80-60-50. Shiffrinová si tak upevnila vedenie v celkovom poradí SP i v slalome, v ktorom má pred Velez-Zuzulovou 145-bodový náskok.

Obe Slovenky predviedli v 1. kole excelentné jazdy a to prvé i odvety. Ich súperky nemali žiadnu šancu a súhrnné náskoky, Velez-Zuzulovej pred Švajčiarkou Denise Feierabendovou a Vlhovej pred Američankou Resi Stieglerovou, sa blížili k jednej sekunde. Už po prvej jazde by boli ešte vyššie, ale v mestských paralelkách sa po 1. kole udeľuje maximálny odstup 50 stotín a to aj v prípadoch, keď pretekár(ka) stratí viac, alebo dokonca keď ani jazdu nedokončí.

V druhej, štvrťfinálovej fáze sa tak vo štvrtej dvojici stretli dve dovtedy najpresvedčivejšie lyžiarky, keďže superfavoritka Mikaela Shiffrinová postúpila aj s dávkou šťastia. Američanka si ale potom ešte pred slovenským mikrosúbojom zabezpečila suverénny postup do najlepšej štvorky. Po prvej jazde to vďaka automatizovanému náskoku pol sekundy vyzeralo aj na jasný postup Velez-Zuzulovej a 32-ročná rutinérka to zvládla s obrovským prehľadom. Jej o lyžiarsku generáciu mladšia súperka manko v prvej jazde nabrala pre diskvalifikáciu, keď v skvelom finiši tri bránky pred cieľom vošla do oblúku príliš priamo a tým pádom aj do ďalšej bránky. V druhej časti ani jej dravosť na súperku nestačila a celkový odstup sa ešte o 9 stotín zvýšil.

Naopak, 9 stotín Velez-Zuzulová stratila v druhej semifinálovej jazde, to však iba kontrolovala maximálny náskok. V prvej jazde totiž časomer zastal ešte predtým, ako sa jej súperka Nina Lösethová

do cieľa. Ináč by Nórka stratila ešte viac. Slovenka do finále postúpila po poltucte suverénnych jázd a naznačila svojej veľkej rivalke, že ju mieni zdolať v najpriamejšom súboji. V prvej jazde jej však Shiffrinová odolala o desatinu, ale to preto, že slovenská slalomárka v spodnej časti príliš vehementne nasadila do jedného oblúku a ďalšiu bránu prešla z väčšieho uhla. Aj v tejto situácii však predviedla svoj kumšt a bleskové skorigovanie chybičky jej umožnilo na záver zaútočiť predsa na najvyššiu priečku. V snahe o triumfálny finiš však opäť zišla príliš pod bránku a Shiffrinová tak mala cestu uľahčenú.

