Zuzulová zavŕšila v Maribore častú smolu, otec to bral pokojne

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová na trati 1. kola slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v slovinskom Maribore 8. januára 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Maribor 8. januára (TASR) - Timotej Zuzula pôsobil aj po 1. kole nedeľňajšieho slalomu vyrovnane, hoci jeho dcéra v Maribore práve dovŕšila častú smolu. Bol len trochu v strese, musel "pozbierať" tím a Veroniku Velez-Zuzulovú dopraviť do pohodlia. A potom čo najskôr smer Flachau, dejisko siedmeho slalomu prebiehajúcej sezóny.Najlepšia lyžiarka slovenskej histórie bojuje celý týždeň s chorobou, ale na nič sa nevyhovára. Tak ako s ňou dokázala zvíťaziť v utorok v Záhrebe, tak ju ani nebrala do úvahy po nedeľňajšom vypadnutí v 1. kole mariborského slalomu. "Neriešili sme to. Nie je fit, ale išla pretekať, pretekala, išla rýchlo, ale spravila chybu. Ktorú som nevidel a preto ju ani nemôžem posúdiť," konštatoval pre TASR Zuzula, ktorý na trati sledoval iba hornú časť pod štartom.Architekt prvého kola slalomu, taliansky tréner Livio Magoni, postavil bránky predovšetkým tak, aby nevyhovovali štýlu jazdy Američanky Mikaely Shiffrinovej a aby sa naopak ako ryba vo vode cítila jeho zverenka Petra Vlhová (dosiahla štvrtý čas). Konzultácie prebehli aj so Zuzulovej tímom a jeho šéf zdôraznil:Maribor vskutku treba hodiť za hlavu. Už vlani bolo prekliatím zrušenie súťaže v čase, keď Veronika Velez-Zuzulová jazdila vo vrcholnej forme. Predtým v slovinskom stredisku ešte trikrát v slalome vypadla. To sa jej síce dvakrát prihodilo aj v ďalšej tradičnej zastávke ženského kalendára, ale Flachau určite patrí medzi jej zasnúbené strediská. V utorok v klasickom nočnom slalome (17.45/20.45) obhajuje v salzburskom regióne dva triumfy z vlaňajšieho januárového intervalu štyroch dní.