Zuzulovej premiéra s neistotou 2. kola, Vlhová priebežne šiesta

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová na trati počas 1. kola slalomu Svetového pohára 28. januára 2018 v švajčiarskom Lenzerheide. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lenzerheide 28. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová zvládla svoju prvú súťažnú jazdu v olympijskej sezóne. V 1. kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide sa však na záver elitnej pätnástky zaradila na priebežné 12. miesto s veľkou stratou 3,63 s na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú a postup do 2. kola nemala istý. Petra Vlhová figurovala na 6. priečke (+1,12).Preteky odštartovala domáca spolufavoritka Wendy Holdenerová a zdalo sa, že išla priam optimálne. Najmä po tom, ako fenomenálna Shiffrinová s číslom 3 jasne zaostávala. Potom sa však vedúca pretekárka slalomu i celého SP skonsolidovala a svoju jazdu dotiahla do tradičných sólo-parametrov. Vlhová šla so šestkou a tiež jej vyšla skvele úvodná strmina, kde využila snúbiacu sa silu s technikou a aj na druhom medzičase bola ešte pred Shiffrinovou. Potom však akoby stratila šťavu a bez viditeľnej chyby stratila na menej striktných úsekoch jednu slalomovú kategóriu.Veronika Velez-Zuzulová absolvovala svoje prvé ostré preteky od vlaňajšieho marca po tom, ako sa jej návrat po operácii kolena pre bolesti skomplikoval. Išla s 15-kou, teda najmenej výhodným žrebovaným číslom. V úvodných extrémne širokých bránkach bolo badať jej neistotu, ale veľmi rýchlo sa so "strmákom" zžila a jej strata sa nedostala mimo štandard. Postupne sa však prejavil nedostatok pretekárskej praxe i nedotrénovanosť, manko výrazne narástlo a po dojazde 25 pretekárok klesla na 20. miesto.