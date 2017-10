Zväz ambulantných poskytovateľov dnes opäť rokuje s Dôverou

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Lekári združení vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) budú dnes podvečer opäť rokovať o podmienkach spolupráce so súkromnou zdravotnou poisťovňou (ZP) Dôvera.Od prvého októbra s ňou má nezmluvný vzťah asi 2000 ambulancií, podľa vzájomnej dohody sa však lekári do dnešného večera starajú o pacientov tak, ako doteraz, teda ako keby zmluvný vzťah bezo zmeny pokračoval. Nezmluvný vzťah pre pacienta štandardne znamená, že by mal mať uhradené iba akútne vyšetrenia.povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. V prípade, že by sa lekári dnes so ZP nedohodli, poisťovňa bude o ďalších krokoch svojich poistencov informovať. Dôvera pred časom deklarovala, že ak by si pacienti museli u lekára zaplatiť za neakútnu liečbu, refunduje ju v obvyklej výške hradenej lekárom.vyzvala Mária Lévyová, šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). Oba tieto doklady musí pacient poslať alebo priniesť do poisťovne.Niektorí lekári zo ZAP však podľa AOPP podpísali dodatky k zmluvám a rozhodli sa pokračovať v zmluvnom vzťahu s poisťovňou.povedala Lévyová.Veľká časť ambulancií združených v ZAP nie je spokojná s výškou platieb, ktorú im zdravotná poisťovňa ponúkla. Lekári žiadajú viac, preto sa dodatky k zmluvám rozhodli nepodpísať. Ambulantný sektor je podľa lekárov dlhodobo podfinancovaný.ZAP pred časom rokoval o podmienkach spolupráce aj so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Na výške platieb sa dohodli. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou Union ZP, s ktorou sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka.