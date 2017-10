Zväz spracovateľov dreva má obavu z netransparentnosti Lesov SR

Na snímke prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Igor Patráš počas tlačovej konferencie Zväzu spracovateľov dreva SR na tému "Déjá vu alebo: čo ohrozuje slovenských drevárov viac ako podkôrnik?" 30. októbra 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) - Piliarske spoločnosti združené vo Zväze spracovateľov dreva (ZSD) SR sú opäť nespokojné s tým, ako sa zo strany Lesov SR pripravuje systém prerozdelenia vyťaženého dreva na rok 2018 a roky nasledujúce. Štátne lesy podľa nich plánujú na základe netransparentne vykonaného auditu rozdeliť niektorým zvýhodneným spracovateľom neprimerane veľké množstvo dreva na základe trojročných zmlúv.Ako na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici uviedol prezident zväzu Igor Patráš, spracovatelia dreva združení vo zväze sa s týmto problémom stretávajú už niekoľko rokov.konštatoval.Podľa neho asi tretinu zo zmluvne kontrahovaného objemu dreva od Lesov SR má v rámci dlhodobých, desaťročných zmlúv povinnosť spracovať päť nečlenských firiem ZSD a zvyšné dve tretiny asi osem členských spoločností. Firmy s dlhodobými zmluvami ale z dodaného dreva spracujú asi len jednu tretinu, naproti tomu firmy zväzu niekoľkonásobne viac, pričom ich kapacity nie sú ani tak naplnené.Zväz preto žiada Lesy SR o ozrejmenie pripravovaného systému rozdelenia dreva a dlhodobých zmlúv, zverejnenie výsledkov auditu a ratingu odberateľov, vrátane kritérií hodnotenia a ich prerokovanie so zástupcami zväzu.Všetky tieto požiadavky chce ZDS SR prorokovať aj na plánovanom novembrovom stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Ministerka by sa podľa zástupcov zväzu mala svojou autoritou zriaďovateľa Lesov SR zasadiť o to, aby podnik pri príprave nových pravidiel ratingu neurobil nijaké nezvratné kroky, ktoré by poškodili dlhodobo budované vzťahy a dôveru.Štátny podnik Lesy SR nesúhlasí s vyhlásením prezidenta ZSD SR Igora Patráša o údajne neprofesionálnom a netransparentnom audite, ktorý mali vykonať v priebehu tohto roka. V stanovisku k tlačovej konferencii ZSD SR, ktoré zaslal TASR, vyjadruje nespokojnosť so skutočnosťou, že ZSD SR opakovane spochybňuje výsledky auditu u spracovateľov dreva, s ktorými Lesy SR obchodujú, pričom bez relevantných informácií označujú tento audit za neprofesionálny a netransparentný.píše sa v správe.O kritériách, podľa ktorých sa postupovalo, výsledkoch auditu a prijatých zásadách obchodnej politiky štátneho podniku má odbornú i laickú verejnosť informovať generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník na tlačovej konferencii dňa 14. novembra v priestoroch rezortu pôdohospodárstva v Bratislave.