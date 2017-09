Zväz turizmu žiada väčšiu podporu, rezort dopravy pripravuje opatrenia

Ilustračná snímka Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Bratislava 27. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy v súčasnosti pracuje na viacerých systémových opatreniach na podporu podnikania v cestovnom ruchu. Uviedla to pre TASR hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, čím reagovala na dnešné vyjadrenia Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR.avizovala Ducká.Predstavitelia zväzu turizmu dnes totiž zdôraznili veľký potenciál rozvoja slovenského cestovného ruchu. Zároveň pripomenuli potrebu viacerých opatrení v oblasti cestovného ruchu. Napríklad v prípade daní a odvodov či spružnenia pracovného trhu.konštatovala Ducká. Táto problematika však podľa nej nespadá pod rezort dopravy a nevyhnutná je široká diskusia viacerých zainteresovaných strán.Okrem iného ZCR SR uviedol, že podporu turizmu netreba hľadať v rekreačných poukážkach, o ktorých hovorilo ministerstvo dopravy. Tie boli podľa zväzu prioritou v krízových rokoch, keď výrazne klesal počet domácich turistov. V posledných rokoch však tieto počty stúpajú, zväz preto takéto opatrenie v súčasnosti nepovažuje za prioritné.reagovala Ducká. Rovnako tak aj jednotlivé subjekty štátnej správy sa budú môcť podľa jej slov rozhodnúť, či tento systém využijú, alebo nie, podľa svojich možností a preferencií.Hlavným cieľom pri tomto kroku je podľa ministerstva snaha podporiť domáci cestovný ruch a zvýšiť záujem Slovákov o dovolenku vo vlastnej krajine. Dnes totiž podľa Duckej až 67 % dovolenkárov preferuje oddych za hranicami, ale na druhej strane až 58 % Slovákov si nemôže dovoliť ani jednu dovolenku ročne.ZCR SR zároveň uviedol, že nepovažuje za správne rozhodnutie ministerstva dopravy, ktorým sa od januára tohto roku zrušila Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) a začlenila sa priamo do štruktúry rezortu dopravy. Podľa zväzu sa tak znížil objem financií určených na propagáciu Slovenska.vyčíslil prezident ZCR SR Marek Harbuľák.Ministerstvo dopravy však tvrdí, že výška financií určite neklesla, práve naopak. "uviedla Ducká. Kým v SACR pracovalo podľa jej slov viac ako 90 ľudí, na ministerstve dopravy ich do sekcie cestovného ruchu prešlo iba 25.doplnila hovorkyňa. Takisto si ministerstvo podľa jej slov voči partnerom v cestovnom ruchu plní všetky formy podpory v rovnakom alebo kratšom termíne ako v minulosti.opísala Ducká. Ďalším prínosom tejto zmeny je podľa nej úspora finančných prostriedkov na administratíve a využitie existujúcich odborov ministerstva, ktoré prispejú k ďalším aktivitám spojeným s lepšou propagáciou Slovenska v zahraničí.vyčíslila.