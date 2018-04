Zverejnenie zoznamu Sorosových žoldnierov odsúdili aj CEU a AI

Americký miliardár a filantrop George Soros. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 13. apríla (TASR) - Zverejnenie menoslovu viac ako 200 osôb, označených za "žoldnierov" financovaných americko-maďarským miliardárom a filantropom Georgeom Sorosom s cieľom zvrhnúť vládu, vyvolalo v krajine ďalšie kritické reakcie.Podľa slov hovorcu Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti Csabu Csontosa slúži zverejnenie takéhoto zoznamu mien na zastrašenie tých, ktorí sú kritickí voči vláde premiéra Viktora Orbána.Stredoeurópska univerzita (CEU) podporovaná Georgeom Sorosom odsúdila ústami rektora Michaela Ignatieffa zoznam ako "neslýchaný pokus o zastrašenie", ktorý ohrozuje akademické slobody a tým celý maďarský vedecký život. Je neakceptovateľné, aby sa spolupracovníci Sorosom podporovaných organizácií označovali za "žoldnierov". Napriek takýmto útokom je CEU odhodlaná zostať aj naďalej v Budapešti, vyplýva z rektorovho vyhlásenia.Univerzita hľadá riešenie v súlade s obsahom dohody medzi maďarskou vládou a vedením amerického štátu New York. Zároveň vyzýva maďarského premiéra, aby bez ďalšieho otáľania podpísal túto dohodu a zabezpečil tým v Maďarsku akademické slobody a pre pokrok vedeckého výskumu nevyhnutnú atmosféru, konštatoval rektor.Informácie priniesli internetový server 24.hu a tlačová agentúra APA.Júlia Ivanová, úradujúca šéfka maďarskej pobočky medzinárodnej organizácie pre ochranu ľudských práv Amnesty International (AI), sa podľa spomínaných zdrojov vyjadrila:Súčasne pripomenula, že zainteresované organizácie pomáhajú tisíckam ľudí, ktoré by inak zostali bez podpory.V zozname týždenníka Figyelő, ktorého zverejnenie kritizovala vo štvrtok i časť maďarskej opozície, figurujú členovia ľudskoprávnych organizácií, protikorupčných skupín, zástancovia migrantov, investigatívni novinári a predstavitelia Sorosom podporovanej Stredoeurópskej univerzity, ale aj rómskej nadácie a nadácie pre hendikepované deti v Budapešti. Niektorí zo zoznamu sú už po smrti.Samotný týždenník reagoval na údajnú hystériu v internetovom vydaní slovami o tom, že niet dôvodu na znepokojenie. Na zoznam, ktorý by sa mal postupne rozširovať, sa môže nechať doplniť ktokoľvek, kto bude periodikum kontaktovať prostredníctvom mailu. Každý, kto sa "hanbí", sa môže nechať z menoslovu vyškrtnúť. Redakcia sa súčasne ospravedlnila za pochybenia v podobe zaradenia už zosnulých osôb.