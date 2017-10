Zverejnili bezbariérovú mapu Košíc, má pomôcť hendikepovaným

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 9. októbra (TASR) – Najmä pre občanov so zdravotným postihnutím je určená Mapa bezbariérových trás a úprav mesta Košice 2017. Mesto Košice ju dnes zverejnilo na svojej internetovej stránke.uviedol viceprimátor a predseda Komisie debarierizácie mesta Košice Martin Petruško.Bezbariérová mapa je zatiaľ zverejnená v pilotnej verzii so statickým zobrazením informácií. Podľa Petruška sa pripravuje aj ich dynamické zobrazenie v geografickom informačnom systéme GISPLAN mesta Košice.Mapa je dostupná na webstránke http://www.kosice.sk/static/up_mbb.htm. Rozčlenená je na 19 častí. Konkrétne územie je možné zväčšiť kliknutím na príslušný obdĺžnik výkresu. Zväčšené územie je uložené vo formáte PDF. K mape je pripojená legenda, ktorá pomáha užívateľom zorientovať sa v zobrazených informáciách. Legenda obsahuje popis trás, križovatiek a priechodov pre chodcov, schodov, nájazdov a výťahov pre imobilných, budovy a vstupy do budov, parkoviská a zastávky MHD, ako aj ďalšie objekty.Na výkresoch mapy č. 5, 6, 8, 9, 11, 12 a na celej mape sú vyznačené úseky s prebiehajúcimi stavebnými prácami v rámci modernizácie električkových tratí, v dôsledku ktorých sú obmedzené a dočasne riešené možnosti pohybu osôb, napríklad na Triede SNP alebo na Komenského ulici.informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.