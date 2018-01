Zverejnili nominácie na Oscara, ovládla ich Podoba vody

Dunkirk má osem nominácii

Meryl Streep s 21. oscarovou nomináciou

Oscarov rozdajú v nedeľu 4. marca

Nominácie na Oscary

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Zoznamu kandidátov v 90. ročníku udeľovania Oscarov vládne fantasy dráma Podoba vody s 13 nomináciami.Uchádza sa pritom o ceny v kategóriách Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Richard Jenkins), Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Sally Hawkins), Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Octavia Spencer), Réžia (Guillermo del Toro), Najlepšia pôvodná filmová hudba (Alexandre Desplat), Pôvodný scenár (Guillermo del Toro a Vanessa Taylor), za kameru, kostýmy, strih, výpravu, strih a mix zvuku a tiež v najprestížnejšej kategórii Najlepší film.V poslednej menovanej sa tento rok o cenu uchádza deväť titulov. Okrem Podoby vody sú to aj Tri billboardy kúsok za Ebbingom, Uteč, Lady Bird, Dunkirk, Daj mi tvoje meno, The Post: Aféra v Pentagone, Najtemnejšia hodina a Niť z prízrakov.V počte nominácií nasledujú Dunkirk s ôsmimi, Tri billboardy kúsok za Ebbingom so siedmimi, Najtemnejšia hodina a Niť z prízrakov, ktoré majú po šesť, Blade Runner 2049 a Lady Bird s piatimi.V režisérskej kategórii proti del Torovi stoja Greta Gerwig (Lady Bird), Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Uteč) a Paul Thomas Anderson (Niť z prízrakov). Za pôvodné scenáre akademici nominovali aj Gretu Gerwig (Lady Bird), Martina McDonagha (Tri billboardy kúsok za Ebbingom), Jordana Peela (Uteč) a dvojicu Emily V. Gordon a Kumail Nanjiani (Srdcu nerozkážeš).V kategórii adaptovaných scenárov sa o ceny uchádzajú Aaron Sorkin (Molly a jej hra), James Ivory (Daj mi tvoje meno), Scott Neustadter a Michael H. Weber (The Disaster Artist), Virgil Williams a Dee Rees (Mudbound) a trojica Scott Frank, James Mangold a Michael Green (Logan: Wolverine).Oscara pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe získa jeden z pätice Gary Oldman (Najtemnejšia hodina), Daniel Kaluuya (Uteč), Timothée Chalamet (Daj mi tvoje meno), Daniel Day-Lewis (Niť z prízrakov) a Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).V hlavnej ženskej hereckej kategórii sa spolu so Sally Hawkins o cenu uchádzajú Saoirse Ronan (Lady Bird), Frances McDormand (Tri billboardy kúsok za Ebbingom), Margot Robbie (Ja, Tonya) a Meryl Streep (The Post: Aféra v Pentagone), ktorá si tak na konto pripísala už 21. oscarovú nomináciu v kariére.Za herecké výkony vo vedľajších úlohách nominovali okrem Richarda Jenkinsa a Octavie Spencer aj hercov Sama Rockwella (Tri billboardy kúsok za Ebbingom), Willema Dafoea (The Florida Project), Woodyho Harrelsona (Tri billboardy kúsok za Ebbingom), Christophera Plummera (Všetky prachy sveta) a herečky Allison Janney (Ja, Tonya), Laurie Metcalf (Lady Bird), Mary J. Blige (Mudbound) a Lesley Manville (Niť z prízrakov).Nominácie v kategórii cudzojazyčných filmov získali čilská snímka Fantastická žena, maďarská dráma O tele a duši, libanonský film L'insulte, ruský Bez lásky a švédsky Štvorec.Päticu nominovaných dokumentárnych filmov tvoria Abacus: Small Enough to Jail, Visages, villages, Icarus, Poslední v Aleppe a Strong Island. Cenu pre najlepší animovaný film môžu získať Baby šéf, The Breadwinner, Coco, Ferdinand a S láskou Vincent.Nominácie vo všetkých 24 kategóriách v utorok naživo zo Samuel Goldwyn Theater v kalifornskom Beverly Hills predstavili herečka Tiffany Haddish s kolegom Andym Serkisom. Prenos otvoril krátkym príhovorom prezident Akadémie John Bailey.Udeľovanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied sa uskutoční v nedeľu 4. marca v hollywoodskom Dolby Theatre. Moderátorom galavečera bude Jimmy Kimmel.Tri billboardy kúsok za EbbingomUtečPodoba vodyLady BirdDunkirkDaj mi tvoje menoThe Post: Aféra v PentagoneNajtemnejšia hodinaNiť z prízrakovGary Oldman - Najtemnejšia hodinaDaniel Kaluuya - UtečTimothée Chalamet - Daj mi tvoje menoDaniel Day-Lewis - Niť z prízrakovDenzel Washington - Roman J. Israel, Esq.Sam Rockwell - Tri billboardy kúsok za EbbingomWillem Dafoe - The Florida ProjectRichard Jenkins - Podoba vodyWoody Harrelson - Tri billboardy kúsok za EbbingomChristopher Plummer - Všetky prachy svetaSaoirse Ronan - Lady BirdFrances McDormand - Tri billboardy kúsok za EbbingomSally Hawkins - Podoba vodyMargot Robbie - Ja, TonyaMeryl Streep - The Post: Aféra v PentagoneAllison Janney - Ja, TonyaLaurie Metcalf - Lady BirdMary J. Blige - MudboundOctavia Spencer - Podoba vodyLesley Manville - Niť z prízrakovGuillermo del Toro - Podoba vodyGreta Gerwig - Lady BirdChristopher Nolan - DunkirkJordan Peele - UtečPaul Thomas Anderson - Niť z prízrakovAaron Sorkin - Molly a jej hraJames Ivory - Daj mi tvoje menoScott Neustadter a Michael H. Weber - The Disaster ArtistVirgil Williams a Dee Rees - MudboundScott Frank, James Mangold a Michael Green - Logan: WolverineGuillermo del Toro a Vanessa Taylor - Podoba vodyGreta Gerwig - Lady BirdMartin McDonagh - Tri billboardy kúsok za EbbingomJordan Peele - UtečEmily V. Gordon a Kumail Nanjiani - Srdcu nerozkážešČile: Fantastická žena (réžia: Sebastián Lelio)Maďarsko: O tele a duši (réžia: Ildikó Enyedi)Libanon: L'insulte; anglický názov: The Insult (réžia: Ziad Doueiri)Rusko: Bez lásky (réžia: Andrej Zvjagincev)Švédsko: Štvorec (réžia: Ruben Östlund)Abacus: Small Enough to JailVisages, villagesIcarusPoslední v AleppeStrong IslandBaby šéfThe BreadwinnerCocoFerdinandS láskou VincentMighty River - z filmu MudboundMystery Of Love - z filmu Daj mi tvoje menoRemember Me - z filmu CocoStand Up For Something - z filmu MarshallThis Is Me - z filmu Najväčší showmanHans Zimmer - DunkirkJonny Greenwood - Niť z prízrakovAlexandre Desplat - Podoba vodyJohn Williams - Star Wars: Poslední JedioviaCarter Burwell - Tri billboardy kúsok za EbbingomRoger A. Deakins - Blade Runner 2049Bruno Delbonnel - Najtemnejšia hodinaHoyte van Hoytema - DunkirkRachel Morrison - MudboundDan Laustsen - Podoba vodyJacqueline Durran - Kráska a zvieraJacqueline Durran - Najtemnejšia hodinaLuis Sequeira - Podoba vodyConsolata Boyle - Victoria a AbdulMark Bridges - Niť z prízrakovKazuhiro Tsuji, David Malinowski a Lucy Sibbick - Najtemnejšia hodinaDaniel Phillips a Lou Sheppard - Victoria a AbdulArjen Tuiten - Obyčajná tvárPaul Machliss a Jonathan Amos - Baby DriverLee Smith - DunkirkTatiana S. Riegel - Ja, TonyaSidney Wolinsky - Podoba vodyJon Gregory - Tri billboardy kúsok za EbbingomSarah Greenwood a Katie Spencer - Kráska a zvieraDennis Gassner a Alessandra Querzola - Blade Runner 2049Sarah Greenwood a Katie Spencer - Najtemnejšia hodinaNathan Crowley a Gary Fettis - DunkirkPaul Denham Austerberry, Shane Vieau a Jeff Melvin - Podoba vodyBaby DriverBlade Runner 2049DunkirkPodoba vodyStar Wars: Poslední JedioviaBaby DriverBlade Runner 2049DunkirkPodoba vodyStar Wars: Poslední JedioviaBlade Runner 2049Strážcovia Galaxie 2Kong: Ostrov lebiekStar Wars: Poslední JedioviaVojna o planétu opícDear BasketballGarden PartyLouNegatívny priestorRevolting RhymesDeKalb ElementaryThe Eleven O’ClockMy Nephew EmmettThe Silent ChildWatu Wote / All of UsEdith+EddieHeaven Is a Traffic Jam on the 405Heroin(e)Knife SkillsTraffic Stop