Zverejnili nomináciu na Zlatú loptu, Ronaldo môže vyrovnať Messiho

Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu roku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. októbra (TASR) - Špecializovaný futbalový časopis France Football zverejnil v pondelok 30-členný zoznam finalistov na víťazstvo v prestížnej ankete Zlatá lopta. Do vybranej spoločnosti sa nedostal ani jeden slovenský futbalista.Prvenstvo v ankete obhajuje portugalský útočník Cristiano Ronaldo, ktorý môže piatym triumfom vyrovnať argentínskeho rekordéra Lionela Messiho. V užšom zozname nechýba ani Brazílčan Neymar, ale nedostal sa tam bývalý najdrahší hráč sveta Paul Pogba z Manchestru United. V tridsiatke nominovaných figuruje aj spoluhráč Mareka Hamšíka z SSC Neapol, Belgičan Dries Mertens a prvýkrát sa v elitnej skupine ocitol aj strelec Tottenhamu Harry Kane. Najviac hráčov, sedem, má v zozname Real Madrid.Tradičnú anketu v rokoch 2010 až 2015 organizovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) s časopisom France Football, ale ich spolupráca sa skončila a od minulého roku víťaza vyhlasuje opäť len francúzsky magazín, tak ako to bolo v rokoch 1956 až 2009. O víťazovi rozhodnú na konci roka novinári z celého sveta.30-členná nominácia na zisk Zlatej Lopty: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gab.), Karim Benzema (Real Madrid/Fr.), Leonardo Bonucci (AC Miláno/Tal.), Gianluigi Buffon (Juventus Turín/Tal.), Edinson Cavani (PSG/Urug.), Philippe Coutinho (Liverpool/Br.), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Por.), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bel.), David De Gea (Manchester United/Šp.), Paulo Dybala (Juventus Turín/Arg.), Edin Džeko (AS Rím/Bos. a Her.), Radamel Falcao (AS Monaco/Kol.), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Fr.), Eden Hazard (Chelsea/Bel.), Mats Hummels (Bayern Mníchov/Nem.), Isco (Real Madrid/Šp.), Harry Kane (Tottenham/Ang.), N'Golo Kanté (Chelsea/Fr.), Toni Kroos (Real Madrid/Nem.), Robert Lewandowski (Bayern Mníchov/Poľ.), Kylian Mbappé (PSG/Fr.), Sadio Mané (Liverpool/Sen.), Marcelo (Real Madrid/Br.), Dries Mertens (Neapol/Bel.), Lionel Messi (FC Barcelona/Arg.), Luka Modrič (Real Madrid/Chor.), Neymar (PSG/Br.), Jan Oblak (Atlético Madrid/Slovin.), Sergio Ramos (Real Madrid/Šp.), Luis Suarez (FC Barcelona/Urug.)