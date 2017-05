Zverejnili Princeovu skladbu Our Destiny / Roadhouse Garden

Prince

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia zosnulého amerického speváka a hudobníka Princea si môžu vypočuť doteraz nevydanú skladbu Our Destiny / Roadhouse Garden. Interpret nahral novinku počas koncertu, ktorý sa konal 7. júna 1984 v Minneapolise, teda v deň jeho 26. narodenín.Our Destiny / Roadhouse Garden sa bude nachádzať na reedícii albumu Purple Rain (1984), ktorá sa dostane na trh 23. júna. Očakávaná novinka bude obsahovať okrem zremastrovaného pôvodného albumu aj ďalšie doteraz nevydané piesne, úpravy singlov či B strany singlov. K dispozícii bude aj DVD so záznamom koncertu z 30. marca 1985 v New Yorku., celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v muzikantskej rodine. Ako sedemročný sa začal učiť hrať na klavír, v 13 rokoch nasledovala gitara a o rok neskôr bicie. Interpret je považovaný za jedného z najväčších hudobných novátorov. Vo svojej tvorbe kombinoval množstvo žánrov ako funk, soul, rock, pop, džez alebo r'n'b.Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok, pričom vydal 39 štúdioviek. Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal v decembri 2015. Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, jeden Zlatý glóbus aj Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias. Ako herec sa predstavil vo filmoch Purpurový dážď (1984), Pod višňovým mesiacom (1986) alebo Graffiti Bridge (1990). Dva razy sa oženil aj rozviedol. Zomrel 21. apríla 2016 vo veku 57 rokov, pričom podľa výsledkov pitvy bolo príčinou neúmyselné predávkovanie sa fentanylom.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba