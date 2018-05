Zverejnili rebríček najbohatších hudobníkov do 30 rokov vo Veľkej Británii a Írsku

Najbohatší hudobníci do 30 rokov vo Veľkej Británii a Írsku



podľa The Sunday Times



1. Adele - 140 miliónov libier

2. Ed Sheeran - 80 miliónov libier

3. Harry Styles - 50 miliónov libier

4. Niall Horan - 46 miliónov libier

5. Liam Payne - 42 miliónov libier

- Louis Tomlinson - 42 miliónov libier

7. Little Mix - 40 miliónov libier

8. Zayn Malik - 35 miliónov libier

9. Sam Smith - 24 miliónov libier

10. Jessie J - 18 miliónov libier

11. Winston Marshall - 16 miliónov libier

- Rita Ora - 16 miliónov libier



LONDÝN 14. mája (WebNoviny.sk) - Na vrchole rebríčka najbohatších hudobníkov do 30 rokov sa podľa výročného rebríčka Sunday Times udržala Adele so 140 miliónmi libier (160 miliónov eur).Za ňou nasleduje spomínaný Sheeran a štvorica bývalých členov chlapčenskej skupiny One Direction - Harry Styles (50 miliónov libier), Niall Horan (46 miliónov libier), Liam Payne (42 miliónov libier) a Louis Tomlinson (42 miliónov libier).