Zverejnili rebríček najbohatším britských hudobníkov. Ed Sheeran si polepšil, ale v Top 10 chýba

Najbohatší hudobníci vo Veľkej Británii a Írsku



podľa The Sunday Times



1. Sir Paul McCartney a Nancy Shevell - 820 miliónov libier

2. Andrew Lloyd Webber - 740 miliónov libier

3. U2 - 569 miliónov libier

4. Sir Elton John - 300 miliónov libier

5. Sir Mick Jagger - 260 miliónov libier

6. Keith Richards - 245 miliónov libier

7. Olivia a Dhani Harrisonovci - 230 miliónov libier

8. Sir Ringo Starr - 220 miliónov libier

9. Michael Flatley - 202 miliónov libier

10. Sting - 190 miliónov libier



LONDÝN 12. mája (WebNoviny.sk) - Najbohatším hudobníkom vo Veľkej Británii a Írsku je podľa výročného rebríčka Sunday Times naďalej Sir Paul McCartney s 820 miliónmi libier (v prepočte približne 937,7 milióna eur). Informuje o tom spravodajský portál BBC.Druhá priečka patrí, rovnako ako vlani, hudobnému skladateľovi Andrewovi Lloydovi Webberovi, ktorého majetok odhadujú na 740 miliónov libier (846,3 milióna eur). Takmer bez zmeny v poradí je pritom celá prvá desiatka rebríčka.Postup však v zozname zaznamenali napríklad Ed Sheeran, Rita Ora či Calvin Harris. Sheeran, ktorý vlani zarobil asi 28 miliónov libier (32 miliónov eur), má v súčasnosti na konte podľa odhadov 80 miliónov (91,5 milióna eur). To však stále stačí len na 35. miesto v celkovom rebríčku. Jediným nováčikom v top 20 je Calvin Harris so 140 miliónmi libier (160 miliónov eur).Do zoznamu najbohatších mladých hudobníkov zase pribudla Rita Ora so 16 miliónmi libier (18,3 milióna eur), ktorá mala za uplynulých 12 mesiacov štyri single v top 10 UK chartu, objavila sa vo filme Päťdesiat odtieňov slobody (2018) a ťaží tiež z lukratívnych reklamných zmlúv s rôznymi značkami.