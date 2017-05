Zverejnili trailer hororovej snímky It

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Warner Bros Picture predstavila počas ceremoniálu MTV Movie & TV Awards trailer hororovej snímky It na motívy knihy Stephena Kinga.Takmer dvojminútová ukážka sa zameriava na štyroch chlapcov, ktorí sa vyberú hľadať svojho kamaráta, ktorý záhadne zmizol. Cesta ich zavedie do kanálov, kde nájdu kamarátovu topánku a pred nimi sa objaví desivý klaun.Réžie snímky sa ujal Andrés Muschietti a v horore sa predstavia Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff a ďalší. Film by mal mať premiéru v slovenských kinách 7. septembra.Informácie pochádzajú z webstránky deadline.com.Viac k témam: film