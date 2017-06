Zverejnili záznamy kamier zachytávajúce likvidáciu útočníkov z Londýna

Na snímke lekári ošetrujú zranených neďaleko Londýnskeho mosta po teroristickom útoku v Londýne v sobotu 3. júna 2017, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. júna (TASR) - Niektoré britské médiá dnes na svojich webových stránkach zverejnili dramatické zábery sobotňajšieho zásahu elitných jednotiek britskej polície proti trojici útočníkov, ktorí predtým na moste London Bridge dodávkou zámerne vrážali do ľudí a neskôr v blízkej rušnej nákupnej zóne nožom bodali a rezali do okoloidúcich.Záznamy z bezpečnostných kamier zachytávajú posledné okamihy života trojice útočníkov, príchod policajných áut i panický útek ľudí, ktorí pôvodne prišli do centra Londýna, aby sa tam v sobotný letný večer zabavili či posedeli si s priateľmi.Na záznamoch vidno trojicu útočníkov: Khurama Butta, Rachida Redouana a Youssefa Zaghbu, ako idú s nožmi v rukách v ústrety policajtom. Tí okamžite spustili paľbu a útočníkov zlikvidovali. Podľa agentúry AP bolo vypálených 48 nábojov. Trojčlenné komando útočníkov bolo zlikvidované do ôsmich minút po volaní na tiesňovú linku.Britská polícia v rámci vyšetrovania útokov na London Bridge a v Borough Market stále pátra po možných komplicoch ich páchateľov. Príslušníci Metropolitnej polície v noci nadnes zadržali na východe Londýna ďalšie tri osoby podozrivé v súvislosti s týmto prípadom.Sobotňajšie útoky v Londýne si vyžiadali osem obetí na životoch a vyše 40 zranených.Jedným zo zranených je aj príslušník dopravnej polície, ktorému nožom spôsobili zranenia hlavy, tváre a nohy. Tento policajt sa dnes vo svojom vyhlásení poďakoval verejnosti za podporu, vyslovil sústrasť všetkým, čo prišli o svojich blízkych, a vyjadril ľútosť, že pre záchranu ľudí nedokázal urobiť viac." uviedol príslušník dopravnej polície, ktorého meno nebolo zverejnené.