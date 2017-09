Zverev zdolal Querreyho, Európa bod od triumfu na Laver Cupe

Rus Alexander Zverev z tímu Európy Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Laver Cup - nedeľa:



Európa - Svet 12:6



Tomáš Berdych, Marin Čilič (ČR/Chor.) - Jack Sock, John Isner (USA) 6:7 (5), 6:7 (6)

Alexander Zverev (Nem.) - Sam Querrey (USA) 6:4, 6:4



Praha 23. septembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev zdolal v stretnutí tretieho dňa exhibičného Laver Cupu amerického súpera Sama Querreyho dva razy 6:4 a zariadil ďalšie tri body pre európsky tím. Ten viedol pred záverečnými dvoma nedeľňajšími dvojhrami nad výberom sveta 12:6.Svet tak mohol v trojbodových zápasoch Rafael Nadal (Šp.) - John Isner (USA) a Roger Federer (Švaj.) - Nick Kyrgios (Aus.) už iba vyrovnať na 12:12. Ak by sa mu to podarilo, nasledovala by rozhodujúca štvorhra.Premiérový ročník podujatia, ktoré je pomenované po bývalom vynikajúcom austrálskom tenistovi Rodovi Laverovi, privítala Praha. O rok sa uskutoční v Chicagu, družstvá Európy a sveta si tam zmerajú sily od 21. do 23. septembra.