Zviera nemá byť vecou, psy sa majú povinne čipovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Zviera sa už nemá považovať za vec. Zaviesť sa má tiež povinné čipovanie psov. Upravujú a dopĺňajú sa kompetencie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, ako aj kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol. Uviedol to po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai k novele zákona o veterinárnej starostlivosti. Tá smeruje v NR SR do druhého čítania a mala by byť účinná od roku 2019.uviedol štátny tajomník.Opozičná členka spomínaného parlamentného výboru Anna Zemanová (SaS) kritizuje podobu novely zákona.poznamenala Zemanová.V pôvodnom návrhu novely zákona boli podľa nej" opatrenia, ktoré by sa dali vnímať tak, že budú riešiť uvedené problémy.dodala Zemanová.