Zviera už nemá byť na Slovensku vecou, agrorezort navrhuje zmeny

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú systémové opatrenia proti množiteľom psov. Navrhuje to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS), ktorá predložila do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Materiál prinesie zmeny aj v Občianskom zákonníku, Trestnom zákone a zákone o Policajnom zbore.uviedla Matečná s tým, že sa zapracovali aj ich pripomienky.ozrejmila.Novela má priniesť nástroje v boji proti množiteľom psov, ide napríklad o jasnú identifikáciu a registráciu psov aj ich vlastníkov. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja, respektíve darovania, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek. Evidencia psov bude v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ), množitelia tak budú identifikovateľní a postihovaní.doplnila Matečná.Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do CRSZ. Veterinárny lekár okrem toho získa právo vyzvať vlastníka psa na preukázanie dokladu totožnosti. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako do 21 dní musí majiteľ nahlásiť veterinárnemu lekárovi aj úhyn psa. Veterinárni inšpektori tak budú môcť ľahko a účelovo vytypovať podozrivých majiteľov a prísť ich skontrolovať. Už žijúce psy budú musieť byť začipované najneskôr do roku 2020. Za nezaevidovania psa bude hroziť fyzickým osobám pokuta do 800 eur, právnickým do 3500 eur.vysvetlila Matečná. Chovatelia šteniat budú musieť pri povinnej registrácii psa uviesť aj číslo čipu matky. V prípade plánovaného rozmnožovania musí dať majiteľ suku zaregistrovať ešte pred pripustením. V prípade neplánovaného otehotnenia ju musí dať čipovať bezodkladne.Zefektívniť sa má aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície. Policajti zase budú môcť po novom vstúpiť na pozemok už pri podozrení na utýrané zviera.Majitelia živočíchov zase budú za nich niesť v prípade napadnutia človeka zvieraťom aj trestnoprávnu zodpovednosť. Nezodpovedným vlastníkom bude hroziť trest odňatia slobody až na osem rokov. Novela tiež nadväzuje na Trestný zákon v prípade otrávenia zvierat. Ide o reakciu na travičov a prípady nálezov otravy či žiletiek a iných predmetov v potrave na verejných priestranstvách. Za týranie zvieraťa sa bude považovať aj to, keď zviera nezomrie hneď, ale kvôli silnej bolesti a jej následkom bude nevyhnutná jeho eutanázia.Novela zákona zmení aj prístup k túlavým zvieratám, ktoré sa po novom budú registrovať, uľahčiť sa majú aj ich adopcie. Rovnako mení legislatívu o cirkusových zvieratách.zhrnula Matečná. Ministerstvo v nadväznosti na novelu pripraví vyhlášku, ktorá stanoví, že nebude možné použiť vybrané druhy divo žijúcich zvierat na verejné vystupovanie.Cieľom ministerstva pôdohospodárstva je uvedenie zákona do platnosti najneskôr od polovice roku 2018.TASR informácie poskytol tlačový odbor agrorezortu.