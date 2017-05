Zvolanie personálu vyvolalo špekulácie o zdraví Alžbety

Britská kráľovná Alžbeta II. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. mája (TASR) - Buckinghamský palác zvolal dnes do Londýna personál všetkých kráľovských sídel. Tento vopred neavizovaný krok vyvolal v britskej tlači dohady, že v kráľovskej rodine došlo k nepredvídanej udalosti. Objavili sa aj špekulácie o zhoršení zdravotného stavu kráľovnej Alžbety II. a jej manžela, princa Philipa.Palác však pre agentúru AP uviedol, že niet dôvodu na obavy. Vysvetlil, že takéto schôdzky za účasti personálu zo všetkých kráľovských sídel sa z času na čas konávajú.Podľa denníka Daily Mail sa má dnes personálu prihovoriť lord komorník, ktorý zodpovedá za kráľovský dvor, ako aj súkromný tajomník kráľovnej Christopher Geidt." uviedol Daily Mail s odvolaním sa na svoje anonymné zdroje.Kráľovná Alžbeta II., ktorá nedávno oslávila 91. narodeniny, sa v stredu vrátila do Londýna z vidieka - zo zámku vo Windsore, kde zvykne tráviť veľkonočné sviatky.Agentúra AP dodala, že Alžbeta i jej manžel sa v stredu objavili na verejnosti a nič nenasvedčovalo, že by mali zdravotné problémy. Kým kráľovná prijala premiérku Theresu Mayovú, ktorá ju informovala o rozpustení parlamentu pred voľbami vypísanými na 8. júna, princ Philip odhalil pamätnú dosku na kriketovom štadióne.